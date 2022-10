Nel primo anticipo della dodicesima giornata di Serie A andato in scena sabato 29 ottobre alle ore 15:00 il Napoli allenato da Luciano Spalletti ha sconfitto il Sassuolo allo stadio Diego Armando Maradona con un sonoro 4 a 0. Nulla da fare per gli uomini di Dionisi che sono stati tramortiti dal primo all'ultimo minuto, grazie ad una straordinaria tripletta di Victor Osimhen e al gol del georgiano Kvaratskhelia.

I partenopei mettono così a referto il 13° successo consecutivo considerando anche la Champions League e blindano il primo posto in classifica portandosi momentaneamente a +6 dal Milan campione d'Italia in carica.

Il Napoli annichilisce il Sassuolo

Rispetto alla partita di mercoledì contro i Rangers in coppa, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti ha cambiato sei uomini, la grande differenza sotto rete l'hanno fatta comunque quei due là davanti, Osimhen e Kvaratskhelia. Impietosa per il Sassuolo la cronaca del match: gli azzurri impiegano solo quattro minuti ad andare in vantaggio, capitan Di Lorenzo mette un bel cross in area da destra, Kvaratskhelia taglia sul primo palo spizzando il pallone con la testa, sulla sfera piomba Osimhen che mette in rete sotto porta con un tocco di sinistro.

Al 19' il raddoppio sempre con Osimhen in rete, al 36' invece il georgiano decide che dopo aver servito due assist al compagno di reparto è il momento di mettersi in proprio.

Su un perfetto assist del portoghese Mario Rui, Kvaratskhelia entra così in area e pesca l'angolino alla destra di Consigli. Tre a zero e gara chiusa.

Osimhen primo nella classifica marcatori insieme ad Arnautovic

Nel secondo tempo il Napoli controlla la gara visto e considerato che la settimana prossima dovrà affrontare due trasferte ostiche come quelle di Liverpool e Bergamo.

Il Sassuolo cerca di approfittarne ma Meret chiude la porta in ogni circostanza. Un disimpegno sbagliato di Traore lancia infine Osimhen di nuovo in porta, tocco sotto morbido e definitivo 4 a 0, tripletta personale per lui e pallone portato a casa. Da segnalare nel finale, l'espulsione dell'attaccante neroverde Laurienté per somma di ammonizioni.

Marcature fondamentali quelle del nigeriano che raggiunge Arnautovic a 7 reti in testa alla classifica cannonieri della Serie A [VIDEO]. Ora per il Napoli non resta che chiudere la pratica europea, con gli azzurri sicuri del primo posto nel girone in caso di vittoria, pareggio o sconfitta contro gli uomini di Klopp fino a un massimo di 3 gol di scarto. Dal quarto in poi, il primo posto sfumerebbe.