Goran Pandev, ex calciatore che ha vestito anche la maglia del Napoli, ha parlato nelle scorse ore della compagine partenopea, complimentandosi per il percorso finora fatto dalla squadra di Spalletti e lanciando una stoccata alla Juventus per la finale di Supercoppa Italiana giocata nel 2012.

Pandev: 'Spero che gli azzurri continuino così. La Supercoppa del 2012? Ce la rubarono'

Goran Pandev ha vestito tante maglie, fra cui quella del Napoli. Proprio della compagine campana, ha voluto parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il macedone ha elogiato la formazione guidata da Luciano Spalletti, capace di imporsi in Champions League per il risultato di 6-1 contro l'Ajax: "Sono felice per il Napoli, non è da tutte le squadre fare quello che stanno facendo.

Ci sono tante facce nuove e spero che continuino così. In Champions vogliono fare tutti la partita e questo aiuta il Napoli che ha giocatori veloci e fortissimi dal punto di vista tecnico. La coppia difensiva sta facendo grandi cose, così come il centrocampo".

Pandev ha poi concentrato il proprio intervento su uno dei calciatori che si sta mettendo in maggior luce nella formazione partenopea, ossia Giacomo Raspadori, affermando come l'ex Sassuolo sia un calciatore di personalità, sul quale il Napoli ha investito coscientemente una cifra importante. Infine, il macedone ha voluto fare un tuffo nel passato, ritornando al periodo nel quale vestiva la casacca del Napoli, attaccando piuttosto apertamente la Juventus per il match valido per la Supercoppa del 2012: "Ci hanno rubato la partita, potevano vincere solo così".

I bianconeri vinsero la partita per 4-2 rimontando da 2-0, l'attaccante Macedone aveva realizzato il gol del raddoppio, ma poi venne espulso all'84' sul 2-2 fra le polemiche.

Napoli, anche Capello fa i complimenti al Napoli: 'Lezione di calcio data agli olandesi'

Restando in tema Napoli anche l'ex allenatore Fabio Capello si è voluto complimentare con la compagine partenopea.

Ai microfoni di Sky Sport, il settantaseienne ha detto in proposito: "Il Napoli ha dato una lezione di calcio agli olandesi che hanno insegnato il calcio a tutti. Sono andati ad Amsterdam e hanno dato una lezione su tutto, di velocità, di determinazione, di qualità, una cosa splendida. Bisogna dare merito a Spalletti di aver creato qualche cosa di completamente diverso nella mentalità di questa squadra che gioca per vincere e per far divertire. Darà spettacolo ancora perché ha qualità e lo farà in Italia in campionato e in Champions League".