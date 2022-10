Sabato 15 ottobre alle ore 18 si giocherà Torino-Juventus, gara valida per la 10^ giornata di Serie A 22/23. La squadra di Juric nel turno precedente ha pareggiato per 1-1 nel match casalingo contro l'Empoli di Zanetti: alla rete di Destro per la squadra toscana ha replicato Lukic per i granata. I bianconeri, invece, hanno subito una sconfitta per 2-0 (Tomori al 45' e Diaz al 54') a San Siro ad opera del Milan di Pioli.

Statistiche: l'ultimo Derby della Mole vinto dal Torino nel massimo campionato italiano risale al 26 aprile 2015, quando i granata si imposero in casa col risultato di 2-1.

Torino, rosa al completo per Juric

Ivan Juric e il suo Torino vengono da un ruolino di marcia stagionale non troppo esaltante, avendo ottenuto soltanto un punto nelle ultime quattro gare di Serie A. Per rimettersi in pista, il tecnico potrà contare sull'organico al completo e punterà probabilmente sul 3-4-2-1, con Milinkovic-Savic a difesa dei pali. Terzetto arretrato che potrebbe essere composto da Schuurs, Rodriguez e Djidji. Il centrocampo granata, invece, avrà ottime chance di vantare come titolari Vojvoda e Lazaro nel ruolo di esterni, mentre in mezzo al reparto dovremmo trovare Lukic e Linetty. La trequarti campo del Torino, infine, sarà probabilmente formata da Vlasic e Miranchuk, i quali agiranno a supporto del vertice offensivo Sanabria.

Juventus, out Di Maria

Mister Allegri e la sua Juventus militano in nona posizione di classifica in campionato, con 13 punti ottenuti in 9 gare, e distano 7 lunghezze dalla zona Champions League. Perdere ulteriore terreno rispetto alle zone alte sarebbe controproducente, quindi la Vecchia Signora sarà chiamata a tornare alla vittoria nel Derby della Mole, sebbene non potrà contare sulle prestazioni degli infortunati Di Maria, Pogba, Chiesa, Kaio Jorge, Akè e De Sciglio.

Per salire la china, l'allenatore ex Milan potrebbe optare per il classico 4-4-2, con Szczesny in porta. Difesa a quattro che sarà formata dalla coppia Bremer-Bonucci al centro e da Danilo e Alex Sandro, i quali agiranno rispettivamente come terzino destro e sinistro. Paredes e Rabiot, invece, faranno presumibilmente da filtro a centrocampo, nel frattempo Cuadrado e Kostic fungeranno da ali.

In attacco, infine, buone possibilità di vedere dal primo minuto Vlahovic e Milik.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Rodriguez, Schuurs, Djidji, Vojvoda, Linetty, Lukic, Lazaro, Miranchuk, Vlasic, Sanabria. Allenatore: Juric.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.