La Juventus è attesa da tre match importanti per le ambizioni in campionato. Inter, Verona e Lazio ci diranno molto se la squadra bianconera potrà lottare per i primi posti ed eventualmente per il titolo, anche se i 10 punti di distanza dal Napoli sono molti. Bisognerà cercare di vincere contro l'Inter, ma anche contro il Verona e la Lazio per cercare di avvicinare anche il primo posto, distante 4 punti. Novembre e dicembre saranno dedicati al mondiale, mesi in cui la Juventus potrà lavorare anche sul mercato. Già da gennaio la società bianconera potrebbe rinforzare soprattutto la difesa, con i possibili arrivi di un centrale di difesa e di un terzino.

A tal riguardo piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno. Da valutare però anche le cessioni, a gennaio potrebbe partire Weston McKennie, a giugno invece diversi giocatori potrebbero lasciare Torino a parametro zero. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, a questi potrebbero aggiungersi Szczesny ma anche Locatelli. Il centrocampista piace molto al tecnico Arteta, che lo avrebbe voluto all'Arsenal lo scorso Calciomercato estivo. Decisiva la volontà del giocatore, che ha voluto il trasferimento a Torino rispetto ad un'esperienza professionale all'Arsenal. Le ultime notizie di mercato confermano di un possibile approdo di Locatelli al Barcellona nel caso in cui la società spagnola decidesse di sostituire Xavi con Arteta.

Quest'ultimo sarebbe considerato il tecnico ideale per il Barcellona per iniziare un nuovo progetto sportivo con la società spagnola.

In tal caso il tecnico attualmente all'Arsenal potrebbe chiedere come rinforzo per il centrocampo Manuel Locatelli. Il giocatore dopo un inizio di stagione non ideale nella Juventus sta ritrovando la forma, la dimostrazione è arrivata anche nel match di Champions League contro il Paris Saint Germain, dove è stato uno dei migliori dei bianconeri.

Locatelli piace ad Arteta, che lo avrebbe voluto all'Arsenal lo scorso calciomercato estivo e potrebbe chiederlo qualora il Barcellona lo ingaggiasse per sostituire Xavi.

L'attuale tecnico della società spagnola non è riuscito a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League nonostante il mercato portato avanti ad agosto. Se non dovesse vincere nessuna competizione in questa stagione, potrebbe anche lasciare il Barcellona. Attualmente però sembra difficile che la Juventus lasci partire Locatelli per l'importanza tecnica che ha il centrocampista.