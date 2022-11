L'ex calciatore della Juventus Federico Bernardeschi è tornato a parlare di Cristiano Ronaldo, elogiando il suo amico e compagno ai tempi della Vecchia Signora. L'attuale ala del Toronto ha infatti descritto CR7 come un professionista esemplare, che dovrebbe essere ringraziato per l'estrema serietà che mette in ogni allenamento.

Bernardeschi loda Ronaldo: 'Solo guardarlo alla Juventus era un esempio, chi l'ha vissuto deve solo ringraziarlo'

Cristiano Ronaldo è il nome più caldo di queste ultime settimane sul piano del Calciomercato. La notizia ufficiale da pochi giorni è che il Manchester United ha svincolato CR7 a parametro zero nel prossimo gennaio.

Di lui nelle ultime ore ha parlato anche Federico Bernardeschi, esterno del Toronto che ha avuto per tre anni come compagno di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il classe '94, ai microfoni di Rai 1, ha voluto elogiare la professionalità di CR7: "Cristiano Ronaldo a livello di educazione del lavoro e di mentalità e tutto il resto chi l’ha vissuto può solo ringraziarlo. Solo guardandolo era un esempio".

Sul futuro di Cristiano Ronaldo e della possibilità che il fenomeno portoghese smetta di giocare a pallone a livello professionistico, Bernardeschi ha voluto poi aggiungere: "Quando un uomo è in questa posizione credo non sia giusto giudicare quello che fa o non fa per la sua carriera. Se vorrà smettere smetterà, altrimenti continuerà.

Sarà lui a decidere, come è giusto che sia".

Federico Bernardeschi ha poi concluso la sua intervista parlando del mondiale che si sta svolgendo in Qatar e di una delle protagoniste della kermesse internazionale, la Spagna: secondo il calciatore carrarino le "Furie rosse" saranno tra le favorite alla vittoria finale del torneo anche grazie al modo di giocare che gli ha dato Luis Enrique.

CR7 impegnato al mondiale col Portogallo

Restando in tema Cristiano Ronaldo, lo stesso attaccante portoghese ha iniziato il proprio campionato mondiale guidando l'attacco del Portogallo dato tra le favorite per la vittoria finale. La compagine lusitana è scesa in campo alle ore 17 italiane contro il Ghana e proprio CR7 è stato protagonista involontario di un evento che ha destato scalpore.

Una volta iniziato l'inno nazionale della squadra lusitana, la telecamera ha inquadrato proprio Cristiano Ronaldo, che a stento ha trattenuto le lacrime mentre cantava con i suoi compagni.

Durante la partita poi CR7 si è guadagnato un rigore che poi ha trasformato, sbloccando il match che si è concluso per il risultato di 3-2. Le altre reti, sono state segnate da Joao Felix e Rafael Leao per il Portogallo e da Ayew e Bukari per il Ghana.