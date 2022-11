La Juventus nello scorso Calciomercato estivo ha lasciato partire diversi giocatori, fra cui Federico Bernardeschi, arrivato a Torino nell'estate 2017 e andato via questa giugno in scadenza di contratto.

Il centrocampista offensivo toscano ha accettato una nuova esperienza professionale nel campionato della MLS, con il Toronto, dove ha ritrovato due giocatori italiani come Insigne e Criscito.

Della propria esperienza professionale, Bernardeschi ha parlato in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport, sottolineando che il livello del calcio americano è migliorato e lo farà ulteriormente, anche in considerazione del mondiale che si svolgerà in Nord America nel 2026.

Per quanto riguarda invece la favorita del mondiale attualmente in corso in Qatar, secondo Bernardeschi è il Brasile di Alex Sandro e Danilo.

Il centrocampista ha poi dichiarato di essere felice per i recenti miglioramenti di Adrien Rabiot, affermando che la Juventus avrebbe sbagliato a non avergli ancora prolungato il contratto in scadenza a giugno.

Federico Bernardeschi ha parlato di Rabiot

'Sono molto felice per Adrien Rabiot perché so che cosa significa essere criticato in maniera ingiusta. La Juventus avrebbe dovuto rinnovargli il contratto mesi fa', sono queste le dichiarazioni di Federico Bernardeschi in riferimento al centrocampista francese, in scadenza di contratto a giugno che rischia di lasciare a parametro zero la società bianconera a fine stagione.

Sulla situazione della Juventus ha aggiunto: 'L’eliminazione dalla Champions è stato il punto più basso, ma io credo che lì si sia chiuso un ciclo: la Juve ha toccato il fondo e poi ha iniziato a risalire'.

Il centrocampista ha parlato anche della lotta per il campionato italiano, sottolineando che la Juventus avrebbe una rosa più forte del Napoli, mentre il miglior giocatore della Serie A secondo lui è Kvaratskhelia.

Secondo Bernardeschi sarà difficile per il Napoli confermarlo per la stagione 2023-2024, considerando l'interesse di diverse società per il centrocampista.

Bernardeschi ha parlato anche di Chiesa, sottolineando che la sua assenza si è sentita ma che deve gradualmente recuperare, senza velocizzare eccessivamente i tempi.

Federico Bernardeschi su Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri

Il centrocampista ha poi voluto parlare anche del portoghese Cristiano Ronaldo, che ha recentemente rescisso il contratto con il Manchester United, sottolineando che potrebbe scegliere il campionato americano.

Infine Bernardeschi ha riservato degli elogi a mister Massimiliano Allegri per essere riuscito a far ritrovare fiducia alla Juventus, secondo il centrocampista la squadra bianconera deve cercare di arrivare fino in fondo in Europa League.