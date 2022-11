In casa Milan è già tempo di pensare alla prossima sessione di Calciomercato. In seguito alle deludenti prestazioni di Charles De Ketelaere, il duo formato da Maldini e Massara starebbe infatti pensando ad uno scambio con l'Atalanta da perfezionare nell'estate 2023. Nel mirino dei rossoneri c'è il centrocampista trequartista olandese Teun Koopmeineers.

De Ketelaere potrebbe essere ai saluti finali

Il 21enne belga è arrivato al Milan allenato da Stefano Pioli solamente un anno fa.

Nonostante i 35 milioni pagati dai rossoneri, De Ketealere sta facendo fatica ad ambientarsi all'interno del club: anche in campo del resto il fantasista belga sta dimostrando di avere dei problemi a livello caratteriale ma anche di natura tecnica, da qui l'idea di una possibile cessione all'Atalanta per l'estate 2023.

Se il ragazzo non alzerà il livello delle prestazioni nella seconda parte dell'annata l'ipotesi di addio sarebbe concreta.

Possibile scambio con l'Atalanta

Con la partenza di Charles De Ketelaere potrebbe arrivare al Milan il gioiellino della "Dea" Teun Koopmeineers.

Il 24enne olandese è stato acquistato dall'Atalanta un anno e mezzo fa. Il centrocampista ha dei numeri importanti in Serie A: 13 presenze, 4 gol e un assist. Per quanto riguarda il contratto, Koopmeineers ha firmato con il club bergamasco fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo per un altro anno.

Lo scambio De Ketelaere-Koopmeineers potrebbe avvenire a giugno 2023, ma tutto dipenderà come accennato dalle prestazioni fornite sul rettangolo di gioco del calciatore belga.

Origi non convince

Il Milan nell'ultima sessione di Calciomercato estiva ha effettuato degli acquisti importanti.

Tutto ciò che sulla carta poteva funzionare, sembra non dare però affatto soddisfazione in campo. Alla 14^ giornata di campionato di Serie A, il club rossonero si trova a meno otto punti dal Napoli (primo in classifica) e propone quasi sempre una formazione senza i nuovi acquisiti.

A non convincere, oltre a Charles De Ketelaere, anche Origi. Il 27enne è arrivato a Milanello dalla Premier League, sponda Liverpool, ma nonostante un curriculum di tutto rispetto al Milan non sta convincendo. Fin qui un solo gol per lui contro il Monza in Serie A.

A causa delle prestazioni deludenti, Origi non è stato neanche convocato dal CT del Belgio per i Mondiali di Calcio in Qatar. Il suo compagno di squadra Charles De Ketealere invece ha strappato il pass.