Con il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, la dirigenza rossonera è intenzionata a regalare a mister Pioli ed ai tifosi rossoneri nuove pedine per poter affrontare al meglio una seconda parte di stagione che si prospetta molto faticosa ed impegnativa.

Dopo la partita contro il Salisburgo, i vertici del Milan avrebbero così fatto sapere alla dirigenza austriaca di essere interessati a due giocatori per i quali prenderanno altri contatti nei prossimi giorni: Okafor e Sucic. Allo stesso tempo, non si è raffreddata la pista che vede il futuro di Ziyech vicino a quello dei rossoneri.

Il Milan pesca in Inghilterra

Le notizie apparse sui giornali sportivi di questa mattina e riprese anche da Calciomercato.com riportano le dichiarazioni di Hakim Ziyech, che si sarebbe offerto ai rossoneri (il condizionale è d'obbligo), esprimendo il desiderio di vestire la maglia del Diavolo già a gennaio, durante il mercato invernale. I contatti tra la dirigenza rossonera ed il Chelsea per il trequartista marocchino non si sono mai interrotti e la volontà del giocatore potrebbe essere la chiave per portarlo a Milanello in prestito.

Il trequartista classe ’93 si sente ormai escluso dal progetto del club inglese e vorrebbe provare una nuova esperienza lontano da Londra, con destinazione Milano.

La dirigenza rossonera sta valutando la situazione e potrebbe presentare presto un’offerta con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva non lontana dai 15 milioni di euro.

Rinforzi dal Salisburgo per Pioli

Dopo averlo eliminato in Champions League, il Milan sarebbe intenzionato ad acquistare due dei giocatori più importanti del club austriaco già durante la sessione del mercato invernale.

La dirigenza rossonera, infatti, avrebbe messo gli occhi su Noah Okafor e Luka Sucic. L’attaccante svizzero sta dimostrando importanti numeri sia nel campionato austriaco sia in Champions, avendo siglato rispettivamente 6 e 3 reti nelle due competizioni, con lo svantaggio di subentrare spesso a partita in corso e di dover incidere nei pochi minuti a disposizione, soprattutto in campionato.

La dirigenza rossonera, dunque, vorrebbe garantirsi le prestazioni di Okafor, per dare un’alternativa in più a Pioli in fase offensiva, e potrebbe presentare presto un’offerta al Salisburgo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Dal club austriaco, però, potrebbe non arrivare solo Okafor, infatti Maldini e Massara avrebbero messo nel mirino anche Luka Sucic, centrocampista croato classe 2002 che, nonostante la giovanissima età, sta dimostrando grande sicurezza nei suoi mezzi. Società e dirigenza del Diavolo, dunque, sono a lavoro per regalare a Pioli un meritato premio per la qualificazione agli ottavi di Champions League.