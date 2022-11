L'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli ha commentato nella giornata di oggi ai microfoni di CalcioNapoli24 i recenti accadimenti in casa bianconera, affermando come Agnelli abbia spaccato la compagine piemontese dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo anche David Trezeguet, in un'intervista alla Gazzetta delle scorse ore, ha asserito di essere pronto a tornare alla Juve nel caso fosse chiamato.

Cobolli Gigli: "Andrea Agnelli ha vinto tanto ma con l'acquisto di Cristiano Ronaldo ha spaccato la Juventus"

Le dimissioni di gran parte del Cda della Juventus ha scatenato un effetto domino in questi giorni e tantissimi personaggi del mondo del pallone stanno dicendo la loro opinione a riguardo.

Nelle scorse ore, a commentare gli eventi accaduti in casa Juve, ci ha pensato Cobolli Gigli, ex presidente della Vecchia Signora, ha asserito come Andrea Agnelli abbia sostanzialmente spaccato la Juventus dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Ecco le parole dette in proposito da Cobolli Gigli: "Andrea Agnelli ha vinto ma ha anche spaccato le Juventus con l'acquisto di Ronaldo. C'è stato un cambiamento nel suo modus operandi. Se Allegri sarà concentrato e i calciatori torneranno ad essere quelli di sempre, la Juventus sarà temibile per lo scudetto anche se il Napoli, continuando così, potrebbe vincere".

Cobolli Gigli ha poi commentato un possibile rientro di Andrea Agnelli nella Juventus, dicendo: "Alto ruolo Agnelli?

Potrebbe ricoprire un altro ruolo, anche se potrebbe vivere di rendita". Cobolli Gigli infine, ha parlato anche di Massimiliano Allegri, affermando come il tecnico toscano sia stato confermato da Agnelli anche dopo l'uscita dalla Champions League e che di conseguenza la situazione sarebbe ferma alle parole dell'oramai ex presidente della Juve.

David Trezeguet si candida per un ritorno alla Juventus: "Per la Juve ci sono e se mi chiameranno io tornerò"

L'attuale situazione della Juventus, farebbe presupporre un rimpasto societario di alcune figure che nello scorso Cda si sono dimesse. Già ieri, un'icona come Alessandro Del Piero ha parlato di un suo possibile ritorno, ed oggi è stato il turno di un altro grande ex bianconero, David Trezeguet.

Il francese, intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha voluto lanciare una dichiarazione d'amore nei confronti della Juventus, proponendosi per un possibile ritorno a Torino: "Sono rimasto molto colpito, è stata una notizia arrivata da un giorno all’altro. Alla Juve ho vissuto dieci anni da calciatore e sette in società. Per me la Juve è sempre casa. Io, per la Juve, ci sono: se mi richiamerà, tornerò. Credo fortemente che gli ex giocatori debbano avere un ruolo importante nei club"