Una gara difficile, forse più di quanto preventivato. Il Crotone vince in rimonta per 2-1 e riprende la sua corsa in classifica. Nonostante le numerose assenza la squadra di Franco Lerda riesce superare i Leoni Azzurri allo Stadio Comunale "Ezio Scida" salendo a quota 31 punti, mantenendo inalterate le distanze con Pescara e Catanzaro a loro volta vincenti negli anticipi domenicali. Tre punti importanti sotto l'aspetto psicologico per gli squali reduci dal k.o. di Catanzaro nel turno precedente.

Crotone, tre punti di carattere

Con una rete di Pannitteri e una di Gomez sugli sviluppi di un calcio di rigore il Crotone ribalta il vantaggio iniziale ad opera di Bolsius.

A fine match da registrare è anche l'espulsione del tecnico pugliese Doudou Diaw per proteste. Una gara aperta ad ogni risultato che ha visto una buona Fidelis Andria tenere colpo su colpo ai padroni di casa. A pesare però anche le assenze annunciate di Carraro, Kargbo, Cuomo e Calapai oltre all'infortunio dopo mezz'ora di gioco di Tribuzzi.

Cade l'imbattibilità casalinga

Con la rete subita da Bolsius al 13' su deviazione della difesa rossoblù si chiude il ciclo di imbattibilità della porta del Crotone. Gli squali, fino alla gara contro la Fidelis Andria, non avevano subito alcuna rete casalinga in campionato. L'ultimo gol incassato risaliva infatti al match della 38esima giornata di Serie B 2021-2022, Crotone-Parma 0-1 (Vazquez).

L'unica squadra in Italia a mantenere la sua imbattibilità casalinga è ora il Frosinone, in cadetteria.

Crotone, Gomez sale a sette reti

Con il gol siglato nella ripresa su calcio di rigore l'attaccante Guido Gomez è salito a quota 7 reti stagionali. L'ex capitano della Triestina rappresenta ora il miglior marcatore della stagione dei rossoblù, seguito a distanza da Chiricò con 5 reti.

Per lui primato nella classifica capocannonierie del girone C e traguardo della doppia cifra sempre più vicino. Una delle stagioni con più prolificità per il calciatore italo-argentino che rappresenta una scommessa vincente per la società rossoblù.

Coppa Italia e campionato

Sul cammino del Crotone a presentarsi sarà ora il turno degli Ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023.

I rossoblù saranno impegnati il 16 novembre alle ore 20:30 allo Stadio "Pino Zaccheria" di Foggia. In campionato gli squali torneranno invece in campo domenica 20 novembre alle ore 14:30 allo Stadio "Rocchi" per sfidare la Viterbese. Una settimana intensa quella che attende i colori rossoblù da affrontare con determinazione e con la speranza di poter recuperare alcuni degli elementi attualmente fuori causa per infortunio.