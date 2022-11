Archiviata l'amarezza del derby perso contro il Catanzaro (2-0), il Crotone di Franco Lerda sarà chiamato a tornare in campo nel match casalingo della 13^ giornata di Serie C contro la Fidelis Andria. Domenica 13 novembre alle ore 17:30 all'Ezio Scida arriverà l'ultima in classifica, una squadra in difficoltà, ma con tanta voglia di fare bene.

A saltare il match tra le fila degli squali saranno in tre: sono infatti out per infortunio l'attaccante Augustus Kargbo, il difensore Giuseppe Cuomo e l'esterno Luca Calapai.

Crotone, emergenza in difesa

Già contro il Catanzaro i rossoblù avevano dovuto sopperire all'assenza per squalifica del difensore Giuseppe Cuomo.

Il giocatore rossoblù sarà però ancora una volta indisponibile: per lui c'è stato un risentimento muscolare e quindi non è stato convocato.

Un problema di natura muscolare già nei giorni scorsi aveva tenuto fermo l'attaccante Augustus Kargbo anche lui assente contro la Fidelis Andria. Si aggiunge alla lista degli assenti un altro difensore, l'esterno Luca Calapai: colpito da otite, è stato escluso a scopo precauzionale dalla lista dei convocati.

Crotone in scia per il primato

Con quattro punti di distacco dal Catanzaro, il Crotone di Franco Lerda rimane in scia della capolista, anche se è stato scavalcato anche dal Pescara. Gli squali in lotta per la promozione diretta dovranno così vincere la gara contro la Fidelis Andria per mantenere alta la pressione sulle due antagoniste per il primo posto.

A rinfrancare i rossoblù sono i precedenti: nell'ultimo match disputato allo Stadio Comunale Ezio Scida il Crotone è riuscito a vincere per 3-0, era il torneo di Serie C 1999-2000 sotto la guida del tecnico Antonello Cuccureddu, che condusse poi per la prima volta la squadra in Serie B.

Crotone imbattibile allo Scida

Dopo 12 giornate disputate il Crotone arriverà al match contro la Fidelis Andria forte della sua imbattibilità casalinga.

Gli squali non hanno ancora mai subito una rete in casa, vincendo tutti i match giocati tra le mura amiche. L'ultimo gol subito dal Crotone, con porta difesa da Marco Festa, risale ormai alla gara Crotone-Parma 0-1 (Vazquez), turno dell'ultima giornata di Serie B 2021-2022.

Gli squali hanno però dimostrato alcuni problemi lontano dall'Ezio Scida subendo due sconfitte in casa del Foggia (1-0) e del Catanzaro (2-0).

Difficoltà accentuate dalla mancanza di reti nei match esterni, cosa che non avviene invece nelle gare casalinghe.

Rischio porte chiuse col Latina

Contro la Fidelis Andria i tifosi del Crotone potranno accedere allo stadio. Dopo gli scontri avvenuti nell'ultima giornata a Catanzaro il Giudice Sportivo ha sanzionato il club rossoblù imponendo una gara a porte chiuse a partire dalla seconda sfida casalinga alla data della sanzione.

Gli squali dunque potrebbero dover giocare senza pubblico la prossima sfida interna in programma contro il Latina nella data del 27 novembre 2022 alle ore 14:30. In questo senso bisognerà però aspettare l'esito dell'eventuale ricorso presentato da parte della società crotonese.