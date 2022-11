Il Mondiale in Qatar vedrà come una delle protagoniste principali il Brasile. La dimostrazione è arrivata già nella prima giornata del girone, con un secondo tempo notevole vinto dalla nazionale sudamericana contro la Serbia per 2 a 0 grazie a due gol di Richarlison, con molte critiche ricevute da Vlahovic. Non è stato schierato dal commissario tecnico Tite il terzino Dani Alves, riferimento dello spogliatoio del Brasile essendo uno dei giocatori più vincenti della rosa sudamericana. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport il giocatore è ritornato sull'esperienza professionale alla Juventus nella stagione 2016-2017.

Con la società bianconera ha giocato 33 match fra Coppa Italia e campionato italiano segnando 6 gol e vincendo una Coppa Italia ed un campionato italiano. Una Juventus che a detta di Dani Alves giocava in maniera troppo difensiva e che quindi non valorizzava le sue qualità tecniche. Secondo il brasiliano il calcio è anche forza fisica ma rimane un sport per chi ha piedi buoni. In merito alla sua esperienza professionale nella società bianconera ha dichiarato che quella squadra era strutturata per difendere e questo si scontrava con il suo modo di giocare. Per questo il brasiliano non ha giocato per quanto gli sarebbe piaciuto. Poi una frecciatina indiretta alla società bianconera, sottolineando come i giocatori vanno scelti anche in base a quale idea di gioco si vuole dare alla squadra bianconera.

'Quella Juve era una squadra che strutturalmente era fatta per difendere. Io spingevo ma la cosa finiva per scontrarsi con l’idea della squadra, e per questo non giocavo quanto mi sarebbe piaciuto'. Queste le dichiarazioni di Dani Alves in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il brasiliano ha aggiunto: 'Bisogna scegliere il giocatore adeguato alle esigenze della squadra, non avevo mai calciato lungo nella mia carriera professionale, non potevo di certo cominciare a 33 anni'. Le parole di Dani Alves hanno suscitato considerazioni contrastanti sui social da parte dei tifosi bianconeri. Da una parte ci ha criticato le dichiarazioni del giocatore, dall'altra chi gli ha dato ragione.

Quel che è certo che nella sua esperienza professionale nella società bianconera ha vinto una Coppa Italia ed un campionato italiano oltre ad essere arrivato in finale di Champions con la Juventus sconfitta dal Real Madrid per 4 a 1.

Dopo aver giocato nella Juventus il giocatore Dani Alves è stato un riferimento del Paris Saint Germain per due stagioni fino al ritorno in Brasile nel 2019 anche qui per due stagioni. Nel 2021 ha giocato al Barcellona, attualmente invece è al Pumas, società messicana. 14 match in stagione prima che Tite lo convocasse al mondiale in Qatar con la nazionale brasiliana.