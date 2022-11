In vista delle prossime sessioni di Calciomercato la Juventus starebbe valutando un rinforzo a centrocampo per incrementare il livello qualitativo del reparto. Uno dei preferiti sarebbe Rodrigo De Paul, argentino che dall'estate del 2021 milita nell'Atletico Madrid. L'uscita anticipata dalla Champions League (e dall'Europa in generale) dei Colchoneros e il pareggio in campionato contro l'Espanyol sono la conferma di una stagione per ora difficile per la squadra di Simeone.

Nell'ultima partita di campionato De Paul è stato uno dei più fischiati dai tifosi ed è stato sostituito fra primo e secondo tempo da Correa.

Una situazione che potrebbe agevolare una sua partenza da Madrid, se non a gennaio, nel calciomercato estivo.

De Paul potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Rodrigo De Paul. L'argentino non sta disputando una grande stagione all'Atletico Madrid, a dimostrazione di questo sono arrivati anche diversi fischi a suo indirizzo nel match di campionato contro l'Espanyol.

Il suo contratto è in vigore fino al giugno 2026, di recente il presidente Cerezo ha confermato che l'argentino rimarrà nella società spagnola, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Se decidesse di lasciare l'Atletico Madrid, allora la Juventus potrebbe valutare un'offerta, magari in prestito con diritto di riscatto.

Dalla Spagna le ultime notizie di mercato parlando anche del possibile ritorno di Alvaro Morata in bianconero, in scadenza di contratto a giugno 2024. Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante in cui dovrà valutare i rinforzi anche in previsioni delle partenze di giugno.

Quattro giocatori sono a rischio addio per il contratto in scadenza a fine stagione: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Inoltre non sembra così certa la conferma di Leandro Paredes per la stagione 2023-2024. L'argentino è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain nel recente calciomercato estivo, ma anche a causa degli infortuni non è riuscito a dare il suo contributo.

Riguardo al mercato in entrata, invece, la Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa. La società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Lo spagnolo potrebbe anticipare eventualmente l'arrivo a gennaio per circa 10 milioni di euro.