Secondo l'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus potrebbe provare a lanciare l'assalto a Milinkovic-Savic della Lazio, anche se per riuscire a ingaggiarlo servirà fare un'offerta economica importante. Intanto, second il giornalista Niccolò Ceccarini, la società bianconera seguirebbe il profilo di Josko Gvardiol, difensore croato che piacerebbe anche all'Inter.

Gianluca Di Marzio sull'interesse della Juventus per Milinkovic-Savic: 'Serviranno cifre importanti'

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha recentemente parlato di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che andrà in scadenza di contratto con la formazione biancoceleste nel 2024.

Stando alle parole del giornalista di Sky Sport la Juventus proverà un affondo nei confronti del serbo, ma con la consapevolezza di dover affrontare una trattativa non facile, a causa delle elevate richieste di Lotito: "La Juve è su Milinkovic-Savic. Lui non ha ancora rinnovato con la Lazio, non è ancora in scadenza a giugno, ma il club vorrebbe rinnovare per avere maggior forza in caso di trattativa. La Juve è molto attenta, anche se trattare con Lotito non è mai facile. Serviranno cifre molto importanti per strapparlo alla Lazio".

Gianluca Di Marzio ha poi cambiato argomento e analizzato la situazione inerente Adrien Rabiot, calciatore della Juventus che a fine stagione andrà in scadenza di contratto: "Si dovrà fare un ragionamento su Rabiot che è in scadenza, c’è il rischio di perderlo a zero nonostante il club lo abbia atteso a lungo.

Ora è al massimo e il rischio che vada via c’è”.

Ceccarini: 'La Juventus seguirebbe per la difesa Gvardiol ma anche l'Inter osserverebbe il centrale croato'

La Juventus, oltre che a centrocampo, nelle prossime finestre di calciomercato cercherebbe anche un rinforzo per il settore arretrato.

Secondo il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, l'obiettivo della Juve potrebbe essere Josko Gvardiol, centrale difensivo croato in forza al Lipsia che piacerebbe anche all'Inter di Simone Inzaghi: "Per quanto riguarda la difesa è spuntata un’altra pista.

La Juventus sta monitorando infatti Josko Gvardiol, centrale croato in forza al Lipsia. Su di lui ci sono anche Chelsea e Tottenham. La valutazione è già molto alta e nel caso l’operazione non si potrebbe fare prima della prossima estate. Anche l'Inter sta cercando di capire se esistono dei margini di manovra già a gennaio".