La Juventus è al lavoro in queste ore per definire quello che sarò il Consiglio d'Amministrazione della società dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Sarà il membro della Exor Gianluca Ferrero il nuovo presidente della Juventus, intanto però si continua a lavorare sulla gestione sportiva e nelle ultime ore si è parlato anche del possibile riscatto da parte della società bianconera del giocatore Arkadiusz Milik.

Arrivato in prestito dall'Olympique Marsiglia la società bianconera potrebbe riscattarlo per circa 10 milioni di euro. Un acquisto che sarebbe vantaggioso considerato l'impatto che ha avuto nella società bianconera, soprattutto quando ha giocato a supporto di Dusan Vlahovic.

Come scritto di recente da Mirko Di Natale sul suo profilo Twitter attualmente però non sarebbe previsto un incontro fra Olympique Marsiglia e Juventus per parlare del riscatto del cartellino del giocatore. Molto probabilmente si aspetterà anche la definizione del Consiglio d'Amministrazione dopo le clamorose dimissioni di Andrea Agnelli e di Pavel Nedved. Solo dopo aver deciso i vari ruoli societari e dirigenziali (l'unica certezza attualmente è il nuovo presidente, Gianluca Ferrero), la società bianconera potrebbe incontrare quella francese per definire l'acquisto del cartellino del giocatore.

La Juventus non avrebbe ancora incontrato l'Olympique Marsiglia per il riscatto di Milik

'Riscatto anticipato di Milik da parte della Juventus?

Al momento Olympique Marsiglia e società bianconera non ne hanno parlato'. Questo il post su Twitter di Mirko Di Natale in riferimento al possibile trasferimento a titolo definitivo del giocatore dalla società francese a quella bianconera. Come è noto la Juventus ha acquistato nel recente Calciomercato estivo Milik in prestito con diritto di riscatto per un totale di 10 milioni di euro.

Un impatto importante quello dell'ex Olympique Marsiglia e Napoli fra gol e assist decisivi ai suoi compagni. Attualmente non ci sarebbero dubbi in merito alla possibile conferma anche nella stagione 2023-2024 del giocatore considerando l'importanza che sta avendo nella squadra bianconera. Non ha ancora segnato al mondiale con la Polonia ma non è un caso che la sua nazionale abbia vinto quando ha giocato titolare a fianco di Robert Lewandowski.

Per questo il riscatto da parte della Juventus sembra essere una possibilità concreta.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche sulla difesa anche in previsione dei contratti in scadenza di Alex Sandro e Juan Cuadrado. A tal riguardo potrebbero arrivare due terzini oltre che un centrale di difesa. Fra i nomi avvicinati alla società bianconera ci sono quelli di Alejandro Grimaldo e Evan N'Dicka, entrambi in scadenza di contratto a giugno.