Archiviati gli impegni infrasettimanali delle coppe Europee, si torna a parlare di campionato e a San Siro va in scena Milan-Spezia. Partita valida per il turno numero 13 di Serie A. I rossoneri devono rivendicare la sconfitta della scorsa stagione avvenuta in casa dopo che era stato annullato un gol valido a Messias. Il Milan si è qualificato agli ottavi di Champions League dopo che ha battuto il Salisburgo in casa. In campionato però il Milan è reduce dalla sconfitta di Torino che ha visto forse la più brutta prestazione stagionale degli uomini di Pioli.

Lo Spezia invece è reduce da una sconfitta rimediata all'ultimo minuto in casa contro la Fiorentina. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Micheal Fabbri della sezione CAN di Ravenna

Per Pioli ancora numerosi assenti in particolare sul ruolo di terzino destro dove non sono nemmeno convocati Dest, Calabria e Florenzi. Il mister rossonero dovrebbe ricorrere ad un turnover dosando le energie e puntando su Origi come terminale offensivo. Per lo Spezia potrebbe esserci l'occasione di vedere Daniel Maldini all'opera contro la "sua" squadra.

La scorsa stagione il figlio di Paolo ha pure messo a segno l'unico gol stagionale al Picchi proprio contro lo Spezia.

Milan: la lista dei convocati di Stefano Pioli

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Jungdal.

Difensori: Kalulu, Kjaer, Tomori, Gabbia, Theo, Thiaw, Ballo-Tourè.

Centrocampisti: Tonali, Pobega, Bennacer, Vranckx, Krunic, Adli, De Ketelaere, Bakayoko, Brahim Diaz.

Attaccanti: Messias, Rebic, Leao, Origi, Giroud

⏳ Time Machine ⏳@RafaeLeao7 e @TheoHernandez firmano il tris: il flashback del primo #MilanSpezia in Serie A 🔙#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) November 4, 2022

Spezia: i convocati di Gotti per la sfida con il Milan

Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Reca, Kiwior, Hristov, Beck, Ferrer, Amian, Caldara.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Ellertsson, Sher, Agudelo, Nguiamba.

Attaccanti: Verde, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca.

📌 | CONVOCATI



➡️ Sono 24 i convocati di mister Gotti per #MilanSpezia @Recrowdita pic.twitter.com/FGnglMm77R — Spezia Calcio (@acspezia) November 4, 2022

Milan-Spezia: le quote e il pronostico

La vittoria del Milan viene data bassissima a 1,2 con il pareggio interessante a 6,50 ed un'altra vittoria dello Spezia quotata a 12. La giocata GOL viene pagata 2 mentre l'opposta NOGOL a 1,73 sembrerebbe essere più favorevole in quanto il risultato esatto con la quota più bassa è il 2-0 per il Milan a 6,75. seguito dal 1-0 a 9 e dal 2.1 a 10. Il gol di Daniel Maldini è quotato 25 mentre la probabilità di realizzazione del primo gol vede Olivier Giroud a 5, nonostante la partenza dalla panchina, mentre Divock Origi e Rafael Leao lo seguono a 5,50. Tra le quote interessanti ci sono under/over 9,5 corner che si equivalgono a 1,85.