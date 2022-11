Grandi manovre potrebbero presto interessare le rose di Milan e Inter, che saranno presto chiamate come tutti gli altri club del Vecchio Continente a valutare strategie e opportunità in vista della sessione invernale di Calciomercato.

Partendo dal Milan, come riportato fra gli altri anche da Interlive.it, Maldini and co. potrebbero valutare delle interessantissime proposte di mercato che arriverebbero dalla Francia e dall'Inghilterra per calciatori rappresentativi come Rafael Leao, Pierre Kalulu e Ismael Bennacer che interesserebbero rispettivamente a Tottenham, Paris Saint Germain e Arsenal.

Nel frattempo, nell'altra sponda di Milano, Federico Dimarco potrebbe finire al Barcellona in uno scambio che coinvolgerebbe Frank Kessie.

Conte sulle tracce dell'esterno del Milan

Il Tottenham avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Rafael Leao che ha il contratto in scadenza nel 2024. Il calciatore piacerebbe molto a Fabio Paratici che sarebbe disposto a regalarlo ad Antonio Conte mettendo sul piatto un'offerta da circa 70 milioni di euro più il cartellino di Emerson Royal, terzino seguito anche dall'Inter. La proposta potrebbe interessare il Milan che, però, vorrebbe incassare la cifra della valutazione, circa 90 milioni di euro, in formato cash. Di questa operazione se ne potrebbe parlare a fine stagione.

Difficile lo scambio con l'Arsenal

L'Arsenal sarebbe interessato a Bennacer del Milan, anche lui in scadenza nel 2024 come Leao. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 55 milioni di euro ma i Gunners avrebbero intenzione di offrire circa 30 milioni di euro più il cartellino di Thomas Partey. La trattativa sarebbe, però, molto difficile perchè sarebbe ritenuta poco vantaggiosa dai dirigenti rossoneri che non vorrebbero neanche privarsi di un calciatore centrale per il reparto di Stefano Pioli.

Icardi potrebbe ritrovare Stefano Pioli

Il Paris Saint Germain sarebbe da tempo alla ricerca di un centrale difensivo. Dopo aver sondato Milan Skriniar, avrebbe iniziato a muoversi per Pierre Kalulu. Il difensore avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro ma il club transalpino sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta da circa 40 milioni di euro più il cartellino di Mauro Icardi, che sarebbe valutato circa 18 milioni di euro.

L'attaccante, ora in forza al Galatasary, sarebbe molto stimato da Stefano Pioli che lo ha allenato proprio all'Inter ma la trattativa potrebbe essere ostacolata dall'alto ingaggio che percepisce l'ex centravanti della Sampdoria.

Il Barca offrirebbe Kessie per Dimarco

Un ex Milan potrebbe infine finire all'Inter. Si tratterebbe di Franck Kessie, sul quale si vanno moltiplicando le voci di mercato stante il poco spazio trovato al Barcellona sotto la guida di Xavi. I Blaugrana, infatti, potrebbe offrilo ai nerazzurri per assicurarsi le prestazioni di Federico Dimarco. L'esterno avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro ma il club presieduto dagli Zhang non avrebbero alcuna intenzione di accettare tale condizione. Staremo a vedere.