Inter e Juventus potrebbero essere coinvolte in un valzer che riguarderebbe i rispettivi allenatori. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la società nerazzurra potrebbe pensare ad un cambio della guardia al termine della stagione se Simone Inzaghi non dovesse vincere lo Scudetto. La suggestione sarebbe rappresentata da Diego Simeone che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid dopo la clamorosa eliminazione maturata ai gironi di Champions League. Il tecnico argentino potrebbe essere accostato anche a Juventus e Tottenham ma i bianconeri preferirebbero puntare su Antonio Conte se la stagione di Massimiliano Allegri non dovesse avere risvolti positivi.

Inzaghi vorrebbe trattenere Correa ma l'Inter pensa a Simeone

L'Inter è legata a Simone Inzaghi fino al 2024 ma la deludente partenza in campionato ha comunque lasciato aperti i discorsi tra i dirigenti che hanno deciso di confermarlo fino la termine della stagione. L'unico problema per arrivare a Simeone potrebbe essere rappresentato dall'oneroso stipendio che percepisce attualmente (circa 20 milioni di euro). Inoltre, il futuro di Simone Inzaghi sarebbe legato anche a quello di Joaquin Correa. L'ex Sampdoria è un pupillo dell'allenatore ex Lazio che sarebbe disposto a dimettersi se la società decidesse di cederlo. Correa non ha soddisfatto le aspettative della società che ha investito circa 30 milioni di euro per prelevarlo nell'estate del 2021.

Gli infortuni e le prestazioni altalenanti non gli avrebbero permesso di diventare un calciatore cardine per il reparto offensivo che deve puntare soltanto su Edin Dzeko e Lautaro Martinez a causa dell'infortunio di Romelu Lukaku. Inzaghi crede ancora in Correa ma la decisione dell'Inter potrebbe essere decisiva sia per il futuro dell'attaccante che dell'allenatore.

Nel mesi precedenti l'Atletico Madrid avrebbe espresso un gradimento proprio per entrambi.

La Juventus vorrebbe il ritorno di Antonio Conte

La Juventus vorrebbe accelerare per riportare Antonio Conte sulla panchina. Il tecnico, ora in forza al Tottenham, sarebbe una richiesta di Pavel Nedved che lo avrebbe scelto per aprire un nuovo ciclo considerate le deludenti stagioni vissute sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Il tecnico leccese ha centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League ma potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con gli Spurs. Alla base del mancato accordo ci sarebbero motivi legati al mercato perché l'allenatore avrebbe voluto una rosa più lunga viste le tante competizioni in programma. Il ritorno a Vinovo potrebbe essere l'ennesimo stimolo per l'ex Inter.