L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato. A gennaio ci sarà qualche correttivo, grazie al tesoretto ricavato dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma sarà a giugno che la società potrebbe fare le cose più importanti, sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto riguarda le uscite. Il reparto avanzato subirà qualche modifica, visto che Joaquin Correa non ha ancora convinto a pieno, mentre Edin Dzeko è in scadenza di contratto e ancora non sono partiti i colloqui per il rinnovo.

Una delle suggestioni in entrata risponde al nome di Joao Felix, che all'Atletico Madrid sembra essere sempre più ai margini, con Simeone che non lo ritiene un titolare inamovibile nonostante il grande talento.

In casa Milan uno dei pochi giocatori che hanno deluso le aspettative in questa prima parte della stagione è Charles De Ketelaere. Il belga non è riuscito ancora a mostrare il suo talento e potrebbe essere ceduto in Serie A. Su di lui ci sarebbe da registrare l'interesse dell'Atalanta.

L'Inter sogna Joao Felix

Il grande sogno di mercato dell'Inter in vista della prossima estate risponde al nome di Joao Felix. Il fuoriclasse portoghese all'Atletico Madrid sta faticando non poco in questa stagione, con Diego Simeone che spesso gli preferisce il tandem d'attacco formato da Alvaro Morata e Antoine Griezmann.

La società nerazzurra sarebbe pronta a fare un tentativo per il giocatore, che ha segnato tre reti in dodici partite di campionato in quest'annata. Ci sono stati anche dei contatti tra le due società in questi ultimi giorni per capire la fattibilità dell'affare. Nonostante non sia un perno fisso dell'undici titolare, gli spagnoli hanno ribadito di non avere intenzione di cederlo se non per proposte fuori mercato, al di sopra dei 100 milioni di euro.

Per questo motivo l'Atletico avrebbe risposto all'Inter di volerlo cedere soltanto in cambio del cartellino di Lautaro Martinez. Una proposta che il club nerazzurro è pronta a rispedire al mittente, considerando il "Toro" assolutamente incedibile.

De Ketelaere potrebbe lasciare il Milan

Charles De Ketelaere potrebbe essere ceduto dal Milan a soli sei mesi dal suo arrivo.

Il rendimento è stato per ora al di sotto delle aspettative e sembra non essersi ambientato. Sulle sue tracce ci sarebbe l'Atalanta, con il quale si potrebbe intavolare uno scambio alla pari con il cartellino di Teun Koopmeiners sul piatto. La valutazione dei due cartellini potrebbe essere superiore ai 20 milioni di euro per permettere ai rossoneri di non realizzare una minusvalenza.