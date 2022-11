Nei giorni scorsi in Spagna alcuni quotidiani sportivi hanno parlato di una possibile cessione di Joao Felix da parte dell'Atletico Madrid. Il portoghese non è riuscito a dare un grande contributo nella prima parte di stagione, anche a causa delle prestazioni non ideali di tutta la squadra madrilena.

Il giocatore è stato acquistato nel 2019 per circa 120 milioni di euro, per questo l'Atletico Madrid per evitare una minusvalenza potrebbe decidere di cederlo in prestito, con la speranza che un'altra esperienza professionale a buoni livelli possa rivalutare il suo cartellino.

Sul giocatore ci sarebbe un interesse della Juventus, ma anche il Milan, che starebbe valutando al dopo Rafael Leao, considerando le attuali incertezze per il prolungamento di contratto del giocatore.

Calciomercato: Joao Felix potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio in prestito di Joao Felix.

Il portoghese potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a titolo temporaneo: la società spagnola infatti spera in una nuova esperienza professionale che possa rivalutare il cartellino del portoghese. Magari "ripetendo" la modalità del prestito di Morata alla Juventus nell'estate 2020, con lo spagnolo che poi non era stato riscattato dalla società bianconera dopo due stagioni in prestito a Torino.

Sul portoghese ci sarebbe anche il Milan, che - in caso di mancato rinnovo - potrebbe lasciar partire Rafael Leao nel Calciomercato estivo 2023 per non perderlo a parametro zero nel 2024.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a dei rinforzi per il settore difensivo, in previsione anche del contratto in scadenza a giugno di Alex Sandro.

La società bianconera valuta l'acquisto di un terzino sinistro e di uno destro, ma anche di un centrale. A tal riguardo i preferiti sono Alejandro Grimaldo, Evan N'Dicka e Alvaro Odriozola, i primi due sono in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda invece il giocatore del Real Madrid potrebbe arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto.

I bianconeri valutano anche delle cessioni durante il mercato di gennaio: se dovesse arrivare un'offerta da almeno 20 milioni di euro per Weston McKennie la società potrebbe valutarla.

Potrebbero invece essere ceduti in prestito due giovani bianconeri, per dar loro la possibilità di raccogliere minutaggio e ritornare dalla stagione 2023-2024 a Torino con maggiori possibilità di giocare. Si tratta di Kaio Jorge, che potrebbe trasferirsi al Flamengo, e Matias Soulé, che piace all'Empoli.