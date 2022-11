La Juventus, nel prossimo mercato estivo, potrebbe lanciare l'assalto a un giovane difensore da affiancare a Gleison Bremer.

Secondo le ultime indiscrezioni, i nomi seguiti dal direttore sportivo dei bianconeri Federico Cherubini sarebbero diversi e andrebbero da Josko Gvardiol del Lipsia a Pau Torres del Villarreal, fino ad arrivare a Strahinja Pavlovic del Salisburgo.

Difesa da rinnovare, la Juventus sogna il colpo Josko Gvardiol

La Juventus, nella prossima sessione di Calciomercato estiva, potrebbe apportare modifiche al settore difensivo: Leonardo Bonucci, ormai 35enne, faticherebbe a garantire quella continuità di prestazioni del passato, mentre Gatti verrebbero considerato un ottimo comprimario ma non ancora un titolare.

Discorso diverso invece, varrebbe per Danilo, che potrebbe tornare ad agire sulla fascia e Rugani, che già da gennaio potrebbe lasciare la Juve per trovare fortune altrove. Per questa serie di motivi, il direttore sportivo Federico Cherubini, starebbe pensando se mettere in cima alla lista degli obiettivi, un forte stopper dalla giovane età che abbia già calcato palcoscenici europei di una certa rilevanza.

Il nome nuovo, uscito nelle scorse ore, sarebbe quello di Josko Gvardiol: lo stopper di proprietà del Lipsia, 20 anni, è in nazionale e nelle scorse ore ha esordito al mondiale con la Croazia. Il classe 2002, oltre ad essere seguito dalla uve, piacerebbe a diversi top club in Europa e per questo motivo, il prezzo del suo cartellino viaggerebbe a cifre vicine ai 60 milioni di euro.

Una somma forse troppo elevata per le casse di qualsiasi società italiana.

Pau Torres, Pavlovic e Ndicka le altre idee per la difesa della Juventus

Visto l'elevato costo di Gvardiol, la Juventus avrebbe messo nel mirino altri obiettivi con caratteristiche anagrafiche e tecniche simili a quelle del croato. Fra essi ci sarebbe Pau Torres, stopper classe '97 che già nella scorsa estate era stato visionato attentamente dalla compagine bianconera.

Il giovane spagnolo, attualmente in forza al Villarreal, avrebbe un costo di mercato leggermente inferiore rispetto a Gvardiol, ossia 50 milioni di euro. In ogni caso, la Juventus osserverebbe anche alternative più economiche come ad esempio Strahinja Pavlovic, centrale serbo del Salisburgo che potrebbe essere strappato dalla formazione austriaca per 20 milioni di euro.

Infine, sullo sfondo per la Juve rimarrebbe sempre un'alternativa più che valida a parametro zero di Evan N'Dicka: il difensore dell'Eintracht Francoforte andrà in scadenza di contratto con la compagine tedesca nel prossimo 2023 e la sua volontà, apparirebbe quella di non rinnovare per finire sul mercato come svincolato.