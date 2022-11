La Juventus è pronta a tuffarsi nel Calciomercato invernale. In merito si è recentemente espresso il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, secondo il quale in bianconero arriverà un terzino destro. Inoltre secondo il giornalista sportivo i bianconeri avrebbero l'esigenza di rinforzare anche la fascia sinistra difensiva, ma è probabile che un investimento importante nel ruolo venga fatto nel calciomercato estivo.

Bargiggia poi ha affermato che Milinkovic-Savic avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto con la Lazio, a spiegare questo anche le parole nervose del presidente Claudio Lotito: recentemente il dirigente ha sottolineato in diverse interviste che la valutazione di mercato del centrocampista sarebbe di circa 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda il mercato dell'Inter, secondo Bargiggia, potrebbe partire Gosens e arrivare lo spagnolo del Valencia Jesus Vazquez in prestito.

Bargiggia parla di Juventus: dalla pista Milinkovic-Savic a quella Odriozola

'I segnali che arrivano dalla Juventus non fanno pensare a un budget estivo anticipato, come fu l’anno scorso per Vlahovic e Zakaria. Arrivano i segnali per un terzino destro, anche se sarà da rifare pure la corsia sinistra nel calciomercato estivo', sono queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia a Play Tv di Calciomercato.it.

Il giornalista sportivo ha parlato anche del futuro professionale di Sergej Milinkovic-Savic sottolineando: 'Poi ci sono i segnali che arrivano da Lotito che il serbo ha rifiutato il prolungamento di contratto, altrimenti non ci sarebbero parole così nervose'.

In merito invece al possibile arrivo di Odriozola secondo il giornalista sportivo la società bianconera starebbe provando a parlare con l'intermediario che ha portato il giocatore alla Fiorentina la scorsa stagione, aggiungendo: "C’è la volontà del ragazzo di andare alla Juventus, quindi è una cosa da seguire”.

Paolo Bargiggia parla del mercato dell'Inter

Bargiggia ha poi parlato anche del mercato dell'Inter, sottolineando come anche in questo caso difficilmente ci saranno investimenti per acquisti a titolo definitivo, ma che potrebbero arrivare giocatori in prestito.

Il giornalista sportivo ha poi spiegato: "L'Inter è avanti con il Valencia per il prestito di Jesus Vazquez e penso venderà Gosens. Musah invece non credo andrà in prestito all’Inter, perché vogliono cederlo".