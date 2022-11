Antonio Cassano è tornato a parlare della Juventus e lo ha fatto criticando aspramente la compagine bianconera nonostante la vittoria, secondo lui poco convincente, contro l'Hellas Verona.

L'ex calciatore, ha poi avuto parole poco piacevoli anche nei confronti del tecnico della Roma José Mourinho, reo secondo il barese, di uno sfogo dopo la gara col Sassuolo nei confronti di un proprio giocatore, pur senza nominarlo espressamente: "Il nostro sforzo è stato tradito da un giocatore con un atteggiamento poco professionale", aveva detto il tecnico portoghese.

Cassano attacca la Juventus: 'Contro il Verona hanno fatto un tiro in porta, uno schifo'

Il modo con cui la Juventus ha vinto a Verona non è piaciuto ad Antonio Cassano, ex calciatore che attualmente è protagonista di diversi format nei quali esprime la sua opinione.

Commentando la partita vinta dalla Juve contro gli scaligeri, non ha avuto termini positivi per le modalità con le quali gli uomini di Massimiliano Allegri hanno raggiunto il successo: "La Juve fa schifo, vince a Verona senza fare un tiro in porta. Una vergogna, veramente oscena", ha detto Cassano, che poi ha aggiunto: "La Juve continua lo schifo. Lo schifo di partita in partita, perché se io faccio il paragone Juve e Monza, il Monza è andato non a speculare a Roma con la Lazio e ha perso, bravo il Monza.

E io godo a vedere le squadre così".

Cassano ha poi spostato la sua mira sulla figura di Massimiliano Allegri, affermando come il tecnico toscano sia contento di una Juventus che a fine stagione potrà stabilirsi al massimo tra un terzo e un quarto posto.

L'ex calciatore pugliese ha poi concluso il suo discorso sulla Juve, asserendo come non sia accettabile che una formazione come quella bianconera vada sul campo dell'ultima in classifica e faccia meno possesso palla, un tiro in porta e una rete che si potrebbe quasi considerare come un autogol dell'Hellas Verona.

Cassano contro Mourinho: 'Fossi la Roma lo manderei a casa'

Antonio Cassano, dopo aver criticato la Juventus e Massimiliano Allegri, ha poi spostato il discorso su una delle squadre in cui lui stesso ha militato da calciatore, ossia la Roma.

L'ex calciatore ha lanciato una stilettata anche a José Mourinho che secondo il barese, dovrebbe essere esonerato dalla proprietà americana a seguito di uno sfogo dello "Special One" nei confronti di un proprio calciatore (che il tecnico non ha nominato, ma che secondo le ricostruzioni della Gazzetta dello Sport sarebbe Rick Karsdorp).

"Io fossi la società, il presidente della Roma oggi, direi a Mourinho ‘devi andare a casa", ha detto Cassano che poi ha concluso il suo discorso sulla Roma, affermando come l'allenatore portoghese non faccia mai autocritica, nonostante il gioco poco brillante espresso dalla compagine giallorossa.