Juan Cuadrado la prossima stagione potrebbe lasciare la Juventus. Il 34enne colombiano ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e il club bianconero potrebbe decidere di non optare per il prolungamento. Federico Cherubini starebbe già lavorando sul possibile sostituto del colombiano.

Cuadrado sarebbe fuori dal progetto di Allegri

Cuadrado è arrivato alla Juventus a luglio 2015 e nella prossima estate potrebbe dire addio ai bianconeri. Il contratto del 34enne scade a giugno 2023 e la dirigenza sembrerebbe essere intenzionata a non rinnovare il contratto del calciatore.

Nel futuro di Cuadrado potrebbe esserci un club di Serie A. Il suo agente Lucci ha ottimi rapporti con il ds dell'Inter, Giuseppe Marotta. Tuttavia, il colombiano potrebbe interessare anche al Milan. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un trasferimento del centrocampista in Spagna, al Valencia allenato da Gattuso.

I possibili sostituti in bianconero del colombiano: da Odriozola a Karsdorp

Juan Cuadrado potrebbe essere sostituto alla Juventus dal 26enne spagnolo Alvaro Odriozola. Il difensore attualmente in forza al Real Madrid potrebbe arrivare già a gennaio con un colpo di mercato "low cost". La Juventus potrebbe prelevare il calciatore pagando solamente 1.5 milioni, in quanto Florentino Perez (presidente del Real Madrid) avrebbe promesso ad Odriozola di cederlo in prestito eventualmente anche a titolo gratuito.

Stando ad alcune indiscrezioni, la dirigenza bianconera si sarebbe già mossa per organizzare un summit di mercato: l'incontro fra Juventus e Real Madrid dovrebbe avvenire durante la pausa per il Mondiale di calcio qatariota.

Tra i possibili colpi di mercato di gennaio del club bianconero potrebbe esserci Rick Karsdorp. Il calciatore olandese è in rottura con l'allenatore della Roma: Mourinho in più occasioni ha lasciato intendere di non essere felice del comportamento del suo difensore.

Poiché Karsdorp ha un contratto con i giallorossi fino al giugno 2025 la Roma non ha alcuna intenzione di "regalare" il 27enne. Per il momento comunque la Juventus avrebbe solamente effettuato un sondaggio senza alcuna offerta per il possibile trasferimento.

Sul piano tecnico comunque Massimiliano Allegri avrebbe chiesto un terzino che sappia spingere anche in un ipotetico 3-5-2 e il difensore olandese potrebbe essere molto gradito.