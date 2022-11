La Juventus è attesa da tre match impegnativi in campionato contro l'Inter, il Verona e la Lazio. Sarà importante cercare di riscattarsi dopo la sconfitta in Champions League contro il Paris Saint Germain, la quinta in sei match. Nonostante questo è arrivata la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, con la Juventus che sarà impegnata il 16 e il 23 febbraio. Intanto però contro l'Inter potrebbero esserci dei recuperi importanti, come confermato da Massimiliano Allegri nel post match contro il Paris Saint Germain. Dopo il tanto atteso rientro di Chiesa negli ultimi venti minuti del match contro il francesi, in campionato già contro l'Inter saranno disponibili anche Bremer e Di Maria, oltre al fatto che rientrerà dalla squalifica Danilo.

Proprio l'argentino in questo inizio di stagione è stato condizionato da diversi infortuni muscolari, il primo nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo che lo ha portato a saltare quasi un mese. Il suo rientro è stato contro la Fiorentina, con il tecnico Massimiliano Allegri all'inizio del match. Una decisione che si sarebbe rivelata sbagliata anche perché l'argentino ha avuto una sorta di ricaduta proprio contro i toscani che lo ha portato alla sostituzione. La Gazzetta dello Sport ha svelato un presunto retroscena secondo il quale l'argentino non avrebbe voluto giocare ad inizio match contro la Fiorentina ma entrare eventualmente nel secondo tempo così da evitare eventuali ricadute, come poi è avvenuto contro i toscani.

Il giocatore Angel Di Maria avrebbe voluto non giocare titolare nel match della Juve contro la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport ha rivelato un presunto retroscena in merito al match contro Fiorentina e Juventus, in cui Allegri ha deciso di schierare dall'inizio Angel Di Maria nonostante l'argentino fosse al rientro dopo l'infortunio muscolare subito contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato.

Il giocatore ha avuto una ricaduta che lo ha portato a saltare altri match. Di certo l'inizio di stagione per Di Maria non è stata ideale dal punto di vista degli infortuni, un altro si è verificato contro il Maccabi Haifa nella sconfitta di Champions League in terra israeliana. L'argentino però come dichiarato da Massimiliano Allegri sarà disponibile contro l'Inter ma difficilmente sarà rischiato all'inizio.

La Juventus ha recuperato anche Chiesa

Angel Di Maria contro l'Inter potrebbe giocare nel secondo tempo come Federico Chiesa, che è stato schierato anche contro il Paris Saint Germain negli ultimi venti minuti. Buoni spunti per il centrocampista, che ha dimostrato di essere recuperato. Sarà importante anche il ritorno di Bremer, che dovrebbe essere schierato in una difesa a tre con Danilo e Bonucci contro l'Inter.