La Juventus nelle ultime stagioni è riuscita a valorizzare diversi giovani alcuni dei quali sono diventati parte integrante della rosa guidata da Massimiliano Allegri. Merito dell'under 23, progetto sportivo nato diverse stagioni fa, e che ora sta dando risultati sperati. Basti pensare che in prima squadra in questa stagione ci sono Matias Soulé, Nicolò Fagioli, Samuel Iling Junior e Fabio Miretti, tutti cresciuti nella seconda squadra bianconera. A proposito del centrocampista classe 2003 è stato recentemente premiato da Tuttosport con il 'Golden Boy', prestigioso premio riservato al giocatore del calcio europeo under 21 che si è distinto al meglio nella stagione precedente.

Miretti, era stato già impiegato da Allegri in prima squadra la scorsa stagione, dopo che la Juventus aveva staccato il "pass" per la fase a gironi della Uefa Champions League.

Nel post premiazione Fabio Miretti è stato intervistato e ci ha tenuto a ringraziare la Juventus per avergli dato la possibilità di crescere come uomo e giocatore, un traguardo quello del Golden Boy che sprona il centrocampista a migliorare come da lui dichiarato. Ha poi parlato del fatto che deve migliorare in zona gol considerando che ha avuto le possibilità di segnare ma che non le ha sfruttate. Sul suo giocatore di riferimento attuale ha sottolineato come De Bruyne rappresenti un suo modello, aggiungendo che è stato un onore aver ricevuto il premio da uno dei giocatori che ha scritto la storia della Juventus, ovvero, Claudio Marchisio.

Il centrocampista Fabio Miretti premiato con il Golden Boy ha ringraziato anche la Juventus

'Un piccolo traguardo che mi sprona a migliorare sempre di più, sono emozionato e ringrazio tutti, soprattutto la Juve che mi sta permettendo di crescere giorno dopo giorno a partire dal settore giovanile'. Queste le dichiarazioni di Fabio Miretti dopo la premiazione del Golden Boy.

Il centrocampista ha parlato anche dei miglioramenti che dovrebbe apportare, per diventare un giocatore completo: 'Devo migliorare nei gol, sul numero 20 invece era uno dei pochi rimasti, mi piaceva ma non lo avevo mai indossato'. Ha poi sottolineato come sia stato a Nantes (avversaria della Juve nei sedicesimi di finale di Europa League) avendo giocato un torneo con il settore giovanile bianconero.

Fabio Miretti elogia De Bruyne

Sul modello di riferimento il centrocampista Fabio Miretti ha dichiarato: 'Il mio esempio come giocatore è De Bruyne, un giocatore straordinario, provo a rubargli il più possibile vedendolo alla televisione'. Onorato anche dal fatto di aver ricevuto il premio da Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, dal quale 'ruberebbe' il fiuto del gol, ha aggiunto il giovane centrocampista.