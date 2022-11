La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il mercato. Gennaio potrebbe regalare non solo delle cessioni importanti ma anche dei rinforzi utili in previsione di una seconda parte di stagione in cui la società bianconera sarà impegnata nel campionato italiano, in Coppa Italia ed in Europa League. La speranza di società e tifosi bianconeri è che la squadra arrivi fino in fondo a tutte le competizioni, per questo potrebbero arrivare dei rinforzi in quei ruoli che hanno bisogno di alternative valide. Ci si riferisce soprattutto alla difesa, se dovessero partire Alex Sandro e Rugani potrebbero arrivare un terzino sinistro ed un centrale di difesa.

Piacciono Alejandro Grimaldo e Evan N'Dicka, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Dovrebbe arrivare senza cessioni invece il terzino destro, considerando che Juan Cuadrado è stato uno dei più impiegati nella prima parte di stagione. Serve un giocatore che possa sostituirlo e che non si faccia problemi ad essere una riserva del colombiano almeno fino a giugno. A tal riguardo sono diversi i nomi valutati dalla società bianconera, su tutti due giocatori che potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto a giugno: Rick Karsdorp non si è presentato al ritiro della Roma e non dovrebbe partire per la tournée in Giappone, e ad Alvaro Odriozola, considerato una riserva da Ancelotti nel Real Madrid, e che arriverebbe in prestito gratuito.

A questi bisogna aggiungere Andrea Cambiaso, che ritornerebbe in anticipo dal prestito al Bologna. Fra l'altro l'ex Genoa può giocare su entrambi le fasce difensive da terzino o eventualmente da centrocampista.

Possibile l'acquisto di un terzino destro a gennaio: potrebbe ritornare Cambiaso

Fra i nomi valutati oltre ai già noti Rick Karsdorp e Alvaro Odriozola ci sarebbe anche Andrea Cambiaso, acquistato nel recente Calciomercato estivo dal Genoa per circa 10 milioni di euro e prestato al Bologna. Potrebbe ritornare in anticipo a Torino anche perché può giocare su entrambe le fasce difensive e a centrocampo. Accetterebbe la panchina anche se considerando le tante partite in cui sarà impegnata la Juventus (soprattutto se andrà avanti in Europa League) potrebbe giocare molto.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno. Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Da valutare invece il futuro professionale di Adrien Rabiot, con il tecnico Allegri che spera in una conferma del centrocampista francese. Molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio del giocatore.