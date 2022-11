Nelle scorse settimane il Manchester City avrebbe visionato il centrocampista Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza ma di proprietà della Juventus. Secondo alcune indiscrezioni la società inglese sarebbe pronta a fare un'offerta per lui in estate. Pare difficile però pensare che la Juve lo lasci partite, anche perché sarebbe considerato un giocatore importante per il futuro. A meno che non arrivi un'offerta importante (da 35 milioni di euro) che garantirebbe alla Juventus la possibilità di investire magari su altri ruoli, considerando l'abbondanza nel settore di centrocampo.

La società bianconera dalla stagione 2023-2024 vorrebbe peraltro continuare a ringiovanire la rosa e Rovella sarebbe considerato molto importante in tal senso.

Possibile offerta del Manchester City per Rovella

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi il Manchester City potrebbe fare un'offerta importante alla Juventus per Nicolò Rovella, centrocampista acquistato dalla società bianconera a gennaio 2021 e rimasto in prestito al Genoa fino a giugno 2022. Nel recente Calciomercato estivo - dopo aver effettuato la preparazione con Allegri - era poi stato ceduto in prestito al Monza, proprio negli ultimi giorni di mercato: dall'autunno si è ritagliato uno spazio sempre maggiore nella squadra brianzola, con prestazioni notevoli che hanno appunto attirato l'interesse del Manchester City.

La volontà della Juventus attualmente sarebbe quella di confermare Rovella in prima squadra e magari di lasciar partire per la stagione 2023-2024 altri elementi con uno stipendio più elevato. Per esempio potrebbero lasciare Torino Adrien Rabiot (che va in scadenza di contratto a giugno) e Leandro Paredes (l'argentino è in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain e la società bianconera potrebbe decidere di non spendere i 20 milioni di euro necessari all'acquisto del suo cartellino)

Il resto del mercato della Juventus

Nei prossimi mesi la Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale di Filippo Ranocchia per la stagione 2023-2024.

Anche lui come Rovella è attualmente in prestito al Monza e sta dimostrando le proprie capacità, dando un contributo notevole alla squadra lombarda.

Sempre a centrocampo, inoltre, in estate dovrebbero tornare a Torino per fine prestito sia Arthur Melo che Denis Zakaria: per entrambi il club piemontese dovrebbe cercare di effettuare la cessione.