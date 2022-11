Adrien Rabiot è uno dei protagonisti della rinascita avuta in queste ultime settimane dalla Juventus. Il centrocampista francese, intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, ha toccato diversi argomenti, tra cui la possibile rimonta al Napoli per lo scudetto, l'uscita prematura della Juve dalla Champions League e il proprio rinnovo di contratto con la formazione bianconera.

Juventus, Rabiot sfida il Napoli per la lotta allo scudetto: 'Possiamo lottare e siamo pronti per inseguirli da gennaio'

La risalita della Juventus in campionato è dovuta a una serie di fattori che si sono incrociati, primo fra tutti, la condizione fisica ritrovata di alcuni calciatori fondamentali per il gioco di Massimiliano Allegri.

Uno di questi è Adrien Rabiot, centrocampista francese che la scorsa estate era sembrato vicino a lasciare la Continassa per raggiungere il Manchester United. Dopo il mancato trasferimento in Inghilterra, il mediano transalpino ha avuto però una metamorfosi ed è divenuto in pianta stabile uno dei migliori per la Juve.

Un cambiamento radicale che ha dato nuova fiducia allo stesso Rabiot, che in nell'intervista delle scorse ore non ha avuto timori nel lanciare la sfida alla capolista, il Napoli di Luciano Spalletti: "Vista la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di lottare per il titolo. Avevamo l’obiettivo di tornare sul podio prima del Mondiale, per sfidare a gennaio il Napoli che ha fatto un inizio di stagione incredibile.

Ma pure loro perderanno qualche punto per strada, sta a noi approfittarne".

Rabiot ha poi voluto rimarcare come il ritorno di alcuni calciatori e l'innesto delle giovani leve bianconere, potranno aiutare la Juventus per il proseguo del campionato: "Il ritorno di Chiesa e Pogba ci farà bene, come il contributo dei giovani come Fagioli, Miretti, Soulé e Iling Junior".

Juve, la delusione di Rabiot per l'uscita dalla Champions e l'obiettivo del francese, l'Europa League

Nella lunga intervista rilasciata Rabiot ha parlato anche dell'eliminazione prematura della Juventus dalla Champions. Il centrocampista francese, si è prima detto molto deluso per il risultato negativo ottenuto dai bianconeri, salvo poi fissare un nuovo e ambizioso progetto per il futuro, quello di vincere l'Europa League.

Infine Rabiot ha parlato del proprio possibile rinnovo con la Juventus, affermando come quella firma sul contratto, non sia attualmente una priorità né sua né del club e che si sarà molto tempo ancora per parlarne e soppesare ogni eventualità.