Secondo le indiscrezioni uscite dal quotidiano tedesco Bild, la Juventus monitorerebbe il profilo di Thomas Tuchel per la prossima estate. Qualora dunque, il tecnico ex Chelsea dovesse approdare alla Continassa, potrebbe richiedere come primo rinforzo Marco Verratti del PSG. Inoltre, secondo il giornalista sportivo Orazio Accomando, Milinkovic-Savic, calciatore seguito da vicino dalla Juventus, non dovrebbe lasciare la Lazio nel prossimo gennaio.

Juventus, osservato Thomas Tuchel per la prossima estate, il tecnico tedesco vorrebbe come primo calciatore Verratti

La Juventus nella prossima estate potrebbe effettuare una rivoluzione a livello societario. Diverse figure rischierebbero dunque di lasciare la Continassa e tra queste ci sarebbe anche Massimiliano Allegri. nonostante il manager della Juve ultimamente sia riuscito a raddrizzare il timone della barca bianconera, l'uscita prematura dalla Champions League peserebbe ancora sul conto del livornese e di conseguenza i massimi dirigenti della Vecchia Signora starebbero monitorando alcuni tecnici attualmente liberi su piazza. Fra i nomi osservati, secondo le indiscrezioni trapelate dal quotidiano tedesco la Bild, risulterebbe esserci quello di Thomas Tuchel.

L'ex guida del Chelsea, già accostato ai bianconeri nelle scorse settimane, avrebbe dato il suo benestare nel trasferirsi in pianta stabile a Torino. Oltre a questo, il quarantanovenne da Krumbach, si sarebbe anticipatamente prodigato nel suggerire un calciatore da acquisire qualora divenisse il nuovo allenatore della Juventus, Marco Verratti.

Il regista italiano in forza attualmente nel Paris Saint German, piacerebbe particolarmente a Tuchel, ed il suo cartellino verrebbe valutato circa 60 milioni di euro. Una somma alta, che apparirebbe un ostacolo piuttosto complicato da superare per le attuali casse della Juventus.

Orazio Accomando sul possibile passaggio di Milinkovic-Savic alla Juventus: "Non credo si farà a gennaio"

Oltre al tecnico, la Juventus potrebbe cambiare anche diversi elementi nella rosa e tra i giocatori che la società bianconera segue, ci sarebbe anche il nome di Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, che nel 2024 andrà in scadenza di contratto con la compagine romana, vorrebbe dunque cambiare aria, ma secondo il giornalista di Dazn Orazio Accomando, il calciatore serbo non dovrebbe lasciare i biancocelesti a gennaio: "Il mercato di gennaio dell’anno scorso arriva perché la Juventus riesce a cedere Kulusevski e Bentancur oltre all’addio di Cristiano Ronaldo. L’operazione quindi probabilmente non si farà perché rientrerà Pogba, poi la speranza dei tifosi è che al Mondiale non succeda nulla e quindi oltre a Pogba e Chiesa rientrerà anche Di Maria. Milinkovic piace e non è un segreto".