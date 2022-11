La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Difficile aspettarsi clamorosi investimenti anche se diversi addetti ai lavori parlano della possibilità che la società bianconera anticipi un acquisto importante come già successo a gennaio 2022 con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic (assente nelle ultime gare del 2022 e pronto a tornare a guidare l'attacco bianconero al rientro in campo nel 2023). A tal riguardo secondo le ultime notizie di mercato riportate da Calciomercato.it, Sergej Milinkovic Savic avrebbe già un'intesa con la società bianconera sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.

Manca quella con la Lazio, che però dovrebbe arrivare facilmente qualora Milinkovic Savic non dovesse prolungare il suo contratto con la società biancoceleste.

Si valutano però anche delle possibilità di mercato per giugno considerando che diversi giocatori graditi alla società bianconera vanno in scadenza di contratto a fine stagione. Ci riferiamo ai vari Alejandro Grimaldo o a Evan N'Dicka, che potrebbero anticipare il loro arrivo a Torino anche a gennaio. Si analizzano poi rinforzi anche a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo piacciono Youri Tielemans del Leicester e N'Golo Kanté del Chelsea. A questi bisogna aggiungere un altro giocatore che va in scadenza a giugno e che piace molto alla società bianconera.

Parliamo di Adama Traoré, calciatore spagnolo del Wolverhampton che sarebbe considerato il sostituto ideale di Angel Di Maria qualora l'argentino dovesse ritornare in Sud America. Secondo le ultime news la società bianconera potrebbe anticipare l'arrivo dello spagnolo pagando circa 20 milioni di euro.

Possibile offerta da 20 milioni di euro per Adama Traorè a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto anticipato di Adama Traoré nonostante lo spagnolo vada in scadenza di contratto con il Wolverhampton a giugno. Il classe 1996 sarebbe considerato il sostituto ideale di Angel Di Maria, che dovrebbe lasciare la società bianconera a giugno.

In questa stagione Traoré ha disputato 14 match segnando due gol. Può giocare centrocampista, trequartista, in fascia a destra ma anche punta centrale. Sarebbe un investimento interessante con la Juventus che potrebbe anticipare il suo acquisto pagando 20 milioni di euro. Da diverse stagioni lo spagnolo è stato avvicinato alla società bianconera senza però che la Juventus abbia mai concretizzato il suo acquisto.

Il mercato della Juve

I bianconeri lavorano anche a dei rinforzi per il mercato di gennaio. Potrebbe infatti arrivare un'alternativa a Juan Cuadrado, si valutano nello specifico due nomi in prestito fino a giugno. Parliamo di Rick Karsdorp, che non si è presentato agli allenamenti della Roma perchè ormai in rotta col club, e Alvaro Odriozola, giocatore del Real Madrid che arriverebbe in prestito gratuito fino a giugno.