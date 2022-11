La Juventus chiude il 2022 nel migliore dei modi, vincendo il sesto match consecutivo e consolidando il terzo posto in classifica in campionato. La distanza dal Napoli primo in classifica è importante, 10 punti, più vicino il Milan a +2. Di certo dopo l'inizio difficile della squadra di Allegri nessuno pensava ad un recupero del genere dei bianconeri, a maggior ragione dopo la disfatta di Monza. In tanti parlavano di esonero di Allegri ma di recente il tecnico ha consolidato la sua posizione nella Juventus almeno fino a giugno.

Da valutare chi sarà il tecnico per la stagione 2023-2024, quello che è certo è che la Juventus può ancora giocarsi tre competizioni, campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Per agevolare il lavoro di Massimiliano Allegri la società bianconera potrebbe regalargli un rinforzo importante in difesa. Si lavora all'acquisto di un terzino destro, un'alternativa a Cuadrado, il colombiano è stato uno dei più impiegati da Massimiliano Allegri. La società bianconera potrebbe acquistare un terzino destro che può giocare anche a centrocampista sulla fascia nell'eventualità in cui Allegri schieri il 3-5-2 come ha fatto negli ultimi match. Secondo le ultime notizie di mercato sono due i nomi che piacciono alla società bianconera soprattutto perché potrebbero arrivare in prestito. Parliamo di Rick Karsdorp, che lascerà la Roma dopo le parole di Mourinho nel post match di Sassuolo che ha parlato di atteggiamento poco professionale dell'olandese.

Altro nome che piace è Alvaro Odriozola del Real Madrid, entrambi potrebbero lasciare le società in prestito.

Possibile l'acquisto in prestito di un terzino destro a gennaio: piacciono Karsdorp e Odriozola

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un terzino o un centrocampista di fascia destra nel mercato di gennaio.

La società bianconera non vorrebbe spendere in cartellini, per questo starebbe valutando diversi giocatori che potrebbero arrivare in prestito, possibilmente gratuito, con un eventuale inserimento di diritto di riscatto. Fra i giocatori che piacciono spiccano sicuramente Rick Karsdorp, giocatore della Roma valutato circa 10 milioni di euro.

L'alternativa è Alvaro Odriozola che potrebbe arrivare in prestito gratuito dal Real Madrid con il solo pagamento dell'ingaggio per 6 mesi per circa 1,5 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire anche delle cessioni a gennaio. Parliamo di Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi. A giugno invece potrebbero partire i giocatori in scadenza i contratto, se non dovessero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Ci riferiamo ad Alex Sandro, Adrien Rabiot, Angel Di Maria e Juan Cuadrado. Di questo solo il francese potrebbe rimanere nella società bianconera.