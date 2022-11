Dopo le dimissioni del Cda della Juventus, il giornalista Ivan Zazzaroni, ha affermato di aver ricevuto diversi messaggi da alcuni tifosi della Juve preoccupati per l'eventualità di poter retrocedere in Serie B.

Intanto, una parte della curva sud della Juve ha pubblicato un messaggio su Instagram per festeggiare le dimissioni di Andrea Agnelli, pur senza menzionarlo.

Zazzaroni: 'Mi sono arrivati tanti messaggi da tifosi della Juve terrorizzati dall'ipotesi di una nuova retrocessione in B'

Le dimissioni di gran del Cda dell'oramai ex presidenza Agnelli, ha generato reazioni contrastanti nel popolo juventino.

Il giornalista sportivo e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha voluto portare alla luce quella che sarebbe la paura di alcuni supporter bianconeri, ossia una nuova retrocessione in Serie B a causa delle recenti indagini sulle plusvalenze. Nelle scorse ore Zazzaroni ai microfoni di Kick Off, trasmissione Twitch di cui era ospite, ha detto: "Tra i tifosi della Juventus c'è il terrore di tornare in Serie B, mi hanno scritto anche dei tifosi bianconeri eccellenti. Non credo si arriverà a questo, visto che si parla di reati amministrativi. Vedremo come reagiranno".

Zazzaroni ha poi commentato nello specifico la scelta di Andrea Agnelli di lasciare il timone della Juventus: "Ieri pomeriggio Agnelli era a un evento legato alle seconde squadre, quindi non si aspettava una cosa del genere.

Secondo me sono volati gli stracci all'interno del CdA. Evidentemente c'è una forzatura della Procura e credo che siamo giunti a un punto in cui non potessero fare altro".

Alcuni ultras juventini della curva sud dopo le dimissioni di Agnelli: 'Oggi è festa nazionale'

La notizia delle dimissioni di Andrea Agnelli ha generato le più disparate reazioni fra i tifosi bianconeri.

Se da una parte c'è chi è dispiaciuto e quasi spaventato per il futuro, dall'altra ci sono alcuni degli ultras appartenenti alla curva sud juventina che hanno festeggiato sui social dopo aver saputo dell'allontanamento dell'ex presidente Agnelli.

Sulle pagine Instagram del gruppo Curvasudjuventus1897, è stato infatti pubblicato il seguente messaggio: "Finalmente l'hai capito, è festa Nazionale.

Questo è il nostro giorno. Questo è il giorno per chi come noi non ha mai smesso di lottare nemmeno per un secondo. Questo è il giorno della vendetta e della giustizia. Questo è il giorno che aspettavamo da troppo tempo. Questo è il giorno della nostra vittoria. Solo gli ultras vincono sempre". Parole che, pur senza fare nomi, esprimono quindi una sorta di sollievo per il cambio della guardia alla guida della società torinese.