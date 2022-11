Nelle ultime settimane, la Juventus ha messo in fila una serie di sei vittorie consecutive che le hanno permesso di rimontare molte posizioni in classifica. Questi successi consecutivi sono arrivati ​​nonostante le tante assenze causa infortuni. I bianconeri si sono compattati e Massimiliano Allegri è tornato al 3-5-2 dando un assetto nuovo alla sua squadra. Della rimonta della Juventus in campionato ne ha parlato anche l'ex giocatore juventino Federico Bernardeschi spiegando che la squadra di Allegri è in piena corso per lo scudetto: "La Juve è in corsa totale e potenzialmente ha una rosa più forte del Napoli", ha confidato l'ex numero 20 juventino a "La Gazzetta dello Sport".

Bernardeschi ha fiducia nella Juventus

La Juventus ha avuto un avvio di stagione a due facce. Inizialmente la squadra è partita male infilando una serie di prestazioni poco confortanti che hanno portato all'eliminazione in Champions League. Dopo le sconfitte contro il Maccabi Haifa, i bianconeri sono andati in ritiro per compattarsi e sono riusciti a ritrovare il giusto spirito. Da lì in avanti sono arrivate sei vittorie consecutive. Di questo ne ha parlato anche Federico Bernardeschi: "La Juve ha toccato il fondo e poi ha iniziato a risalire". Il merito di questa rimonta per il giocatore classe 94 è di Massimiliano Allegri: "Col carisma e l'esperienza che ha, riesce sempre a trovare la strada giusta".

Dunque per Bernardeschi, Allegri ci ha messo tanto del suo in queste sei vittorie consecutive. Inoltre, per l'ex calciatore della Juventus, la squadra potrà fare strada anche in Europa visto che vincere un trofeo internazionale sarebbe una buona opportunità per i bianconeri: "Mi aspetto che la squadra faccia bene anche in Europa League: bisogna".

Inoltre, la Juventus nella seconda parte di stagione potrà contare sul rientro a pieno regime di Federico Chiesa. Del recupero del numero 7 della Juventus ne ha parlato anche Bernardeschi: "La sua mancanza si è sentita".

Bernardeschi elogia Rabiot

In questa prima parte di stagione uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra è stato Adrien Rabiot.

Il francese, però, va in scadenza di contratto a giungo e la Juventus rischia di perderlo a costo zero. Anche se Rabiot ha detto di non aver fretta per il rinnovo. Di Rabiot ne ha parlato anche Bernardeschi: "La Juventus avrebbe dovuto rinnovargli il contatto mesi fa". Infatti, per Bernardeschi, Rabiot ha caratteristiche uniche visto che nonost la sua stazza fisica ha una grande accelerazione. Infine, l'ex giocatore della Juventus ha parlato di Nicolò Fagioli sottolineando di aver visto le sue qualità mesi fa: "Lo osservavo quando si aggregava a noi e avevo capito quanto valeva". Bernardeschi, però, vedrebbe il numero 44 bianconero in versione regista poiché ha una bella visione di gioco.