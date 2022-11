La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. La vittoria contro l'Inter ha dato morale alla società bianconera, un successo che conferma l'andamento ideale della squadra bianconera in campionato anche se la distanza dal primo posto rimane sempre di 10 punti. La speranza della Juventus è quella di recuperare la distanza dal Napoli nei match contro il Verona e la Lazio, in attesa del match contro i campani previsto alla terza giornata dopo la ripresa della stagione a gennaio. C'è molto lavoro da fare sul mercato e già a gennaio potrebbero arrivare due rinforzi importanti.

Si valutano soprattutto un centrale di sinistra oltre che un terzino, a parlare dei possibili rinforzi della Juventus nel mercato di gennaio è stato Nicolò Ceccarini. Il giornalista nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com ha parlato del possibile arrivo di Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno, ma valuta anche altri centrali di sinistra come Gabriel dell'Arsenal, anche se la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Si parla molto dell'acquisto di un terzino sinistro ma come dichiarato da Ceccarini la società bianconera valuta l'arrivo anche di un terzino destro. Una possibilità potrebbe arrivare dal Real Madrid, ovvero Alvaro Odriozola, riserva nella società spagnola e che potrebbe approdare nella società bianconera in prestito.

'Evan N’Dicka rimane un obiettivo, anche perché il suo contratto in scadenza rende tutto più agevole ma la Juventus non ha certo abbandonato anche altre piste. E una di queste porta a Gabriel dell’Arsenal'. Queste le dichiarazioni di Nicolò Ceccarini in riferimento al possibile arrivo nel ruolo di centrale di sinistra alla Juve.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'La Juventus per gennaio lavora anche sui terzini. L'esigenza principale è a sinistra ma la Juventus è molto attenta a un po’ tutte le possibilità di mercato e al momento una di queste è rappresentata da Alvaro Odriozola, l’anno scorso in prestito alla Fiorentina'. Proprio lo spagnolo ha un contratto con il Real Madrid fino a giugno 2024 e secondo le ultime notizie di mercato potrebbe approdare alla Juve in prestito gratuito, con la società bianconera che pagherebbe solo l'ingaggio per sei mesi, ovvero circa 1,5 milioni di euro.

Il mercato della Juve

Il giornalista sportivo ha parlato anche del possibile arrivo di un terzino sinistro. A tal riguardo piace molto Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica che è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. La Juventus lo ha valutato nel girone di Champions League con la squadra portoghese e rappresenterebbe un giocatore ideale per incrementare il livello qualitativo del settore difensivo bianconero.