Nelle ultime partite disputate dalla Juventus, prima della pausa, uno dei migliori giocatori è stato senza dubbio Manuel Locatelli. Il numero 5 juventino si è preso la squadra sulle spalle e da quando è tornato in cabina di regia il gioco bianconero è decisamente cambiato. Locatelli è stato uno dei titolari in cinque della sei vittorie consecutive ottenute dalla Juventus. Adesso il club bianconero, stando a quanto afferma Tuttosport, sarebbe intenzionato a blindare il suo regista. La Juventus, in primavera, come previsto dagli accordi con il Sassuolo, riscatterà Locatelli e dopodiché si lavorerà al rinnovo di contratto del centrocampista classe 98.

L'intenzione sarebbe quella di proporre al ragazzo un rinnovo fino al 2027 con adeguamento dell'ingaggio.

Locatelli si è ripreso la Juventus

Manuel Locatelli ha avuto un inizio di stagione un po' complicato. Il centrocampista della Juventus, nelle prime partire non ha fornito prestazioni all'altezza e qualche volta è stato messo anche in panchina. Dopodiché Locatelli si è fermato per un problema muscolare. Ma appena è tornato a disposizione ha dimostrato di aver cambiato marcia e di fatto si è ripreso la titolarità. Tant'è che Manuel Locatelli è uno degli uomini che ha fatto ripartire la Juventus in queste sei vittorie consecutive. Il numero 5 juventino è stato presente in cinque di questi sei successi e ha saltato solo la gara contro il Lecce per motivi personali.

La rinascita di Manuel Locatelli ha messo in ombra Leandro Paredes. L'argentino prima è stato messo in panchina e poi si è fermato a causa di un fastidio muscolare. Una volta rientrato a disposizione Paredes ha giocato solo qualche spezzone di partita. Adesso se il numero 32 juventino vorrà riprendersi un posto importante nella Juventus dovrà vedersela proprio con Locatelli.

Inoltre, l'intenzione del club bianconero sarebbe quella di blindare il suo numero 5 per evitare gli assalti di grandi club europei.

Locatelli in vacanza

In questi giorni, Manuel Locatelli e i suoi compagni di squadra che non sono andati al mondiale godranno di un periodo di vacanza. Infatti, Massimiliano Allegri ha concesso due settimane di ferie ai suoi ragazzi e la Juventus riprenderà gli allenamenti a partire dal 6 dicembre.

Da lì in avanti verrà fatto un richiamo di preparazione e in mezzo ci saranno alcune amichevoli di prestigio. La Juventus riprenderà gli impegni ufficiali dal 4 gennaio e l'impressione è che uno degli uomini da cui ripartirà Massimiliano Allegri è proprio Manuel Locatelli. La speranza è che da gennaio in avanti al fianco del numero 5 juventino, oltre ad Adrien Rabiot, ci sia Paul Pogba.