La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio nonostante la situazione societaria non sia delle migliori. Le dimissioni del presidente Agnelli e del vicepresidente Nedved sono state inaspettate anche per la modalità in cui sono state rassegnate, una situazione che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione anche del Consiglio d'Amministrazione della società bianconera. Nonostante questo il lavoro nella gestione sportiva prosegue e già a gennaio ci attendono non solo acquisti ma anche a cessioni. A tal riguardo uno dei nomi che potrebbe lasciare Torino è Weston McKennie, che in questa prima parte di stagione non ha inciso come ci si aspettava, soprattutto a confronto della scorsa.

L'americano è sembrato in una forma non ideale, così come al mondiale in Qatar con gli Stati Uniti non sta dando un grande contributo. Nonostante questo rimane uno dei giocatori più stimati sul mercato, fra i tecnici che vorrebbero acquistarlo ci sarebbe anche Antonio Conte, come scrive la stampa inglese. Secondo le ultime notizie di mercato il Tottenham già a gennaio potrebbe fare un'offerta per il centrocampista. La Juventus lo valuta circa 30 milioni di euro, una somma importante che potrebbe essere utilizzata dalla società bianconera per rinforzarsi soprattutto nel settore difensivo.

Il giocatore McKennie potrebbe trasferirsi al Tottenham a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe cedere Weston McKennie nel mercato di gennaio.

L'americano piace molto al tecnico Antonio Conte, che vorrebbe una mezzala d'inserimento che sappia garantire gol come ha dimostrato il giocatore nelle stagioni con la Juventus. La società bianconera potrebbe lasciarlo partire per circa 30 milioni di euro, una somma che potrebbe essere utilizzata per rinforzare la difesa. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di uno o due terzini oltre che di un centrale difensivo già a gennaio.

I nomi sono i soliti, si va da Alvaro Odriozola del Real Madrid a Alejandro Grimaldo del Benfica, fino ad Evan N'Dicka.

La stagione fin qui disputata da Weston McKennie

Il centrocampista McKennie nella prima parte di stagione non ha dato un grande contributo anche per le problematiche avute dalla Juventus dal punto di vista del gioco.

L'americano ha disputato 16 match fra Champions League e campionato italiano segnando 3 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. Sta deludendo anche al mondiale in Qatar, dove ha giocato due match senza però fare prestazioni notevoli. La sua partenza sarebbe utile anche per quanto riguarda il posto per gli extracomunitari. Fra i sostituti principali avvicinati dalla Juventus in previsione del calciomercato estivo ci sarebbe Milinkovic-Savic, che avrebbe già un'intesa economica con la società bianconera per un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione.