La Juventus è al lavoro per preparare al meglio i match da qui al 13 novembre, quando i bianconeri giocheranno contro la Lazio nell'ultimo match prima della pausa mondiale. Novembre e dicembre saranno utilizzati anche per definire il mercato da portare avanti a gennaio: si lavora a rinforzi in difesa e a centrocampo, con diversi nomi che piacciono alla società bianconera. C'è da lavorare però anche in previsione della stagione 2023-2024, considerando che almeno quattro giocatori potrebbero lasciare Torino avendo il contratto in scadenza a giugno.

Ci riferiamo a Alex Sandro, Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi, l'unico che ha possibilità di prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera è il francese, che in questo inizio di stagione è stato uno dei migliori con quattro gol realizzati nelle ultime settimane. Molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio del centrocampista. Per quanto riguarda invece il brasiliano e l'argentino, potrebbe esserci un ritorno nei campionati che li hanno lanciati nel calcio che conta. Il colombiano, invece, piace a diverse società italiane, su tutte l'Inter. Secondo le ultime notizie di mercato, il giocatore starebbe valutando però un'esperienza professionale in un campionato diverso rispetto a quello italiano e potrebbe trasferirsi in quello americano.

Sul giocatore ci sarebbero Inter Miami e Los Angeles Fc.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore Juan Cuadrado potrebbe trasferirsi nel campionato americano, Ci sarebbero Inter Miami e Los Angeles Fc sul colombiano, che potrebbe quindi decidere di trasferirsi in un campionato meno impegnativo rispetto a quello italiano, anche in considerazione del fatto che a maggio compirà 35 anni.

In questo inizio di stagione, Cuadrado non sta disputando match ideali, a tal punto che non sono mancate critiche da parte degli addetti ai lavori ma anche da parte di diversi sostenitori bianconeri. Nonostante questo, però, è uno dei giocatori con più match disputati, considerando che De Sciglio ha subito diversi infortuni muscolari e che Chiesa dovrebbe rientrare per i match contro il Verona o la Lazio o eventualmente per la seconda parte della stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora ai sostituti di Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria. Fra i giocatori seguiti per la fascia destra difensiva ci sarebbe Jeremie Frimpong, olandese del Bayer Leverkusen che in questa stagione, fino ad adesso, ha segnato 5 gol, nonostante giochi in una posizione difensiva. Per la fascia sinistra difensiva, piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Il sostituto di Di Maria potrebbe invece essere Ferran Torres, che in questa stagione sta facendo la riserva nel Barcellona.