La Juventus è al lavoro per definire il futuro professionale dei tanti giocatori in scadenza a giugno. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Samuel Iling Junior. Di questi solo il francese e l'inglese potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Evidente la crescita di Rabiot, diventato uno dei riferimenti della squadra bianconera migliorando anche nella finalizzazione delle azioni da gol. Il classe 2003 è uno dei tanti giovani valorizzati dalla Primavera bianconera e dell'under 23 e potrebbe diventare parte integrante della rosa della Juve del presente e del futuro.

Ci sono anche diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2024, su tutti Szczesny e Danilo. Il portiere potrebbe anche lasciare la società bianconera, ci sono diverse società interessate al giocatore. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, con la Juve che potrebbe sostituirlo con uno fra Carnesecchi e Vicario. Per quanto riguarda invece Danilo è uno dei riferimenti della squadra bianconera. Di recente Allegri ha spiegato il motivo per cui gli è stata affidata la fascia di capitano nel match contro l'Inter in assenza di Bonucci. Il tecnico ha spiegato che Cuadrado non era sembrato sereno nelle ultime partite, da qui la decisione di affidarla al brasiliano.

Danilo gode della fiducia non solo della squadra ma anche di tutta la società bianconera. Come confermano le ultime notizie di mercato Danilo potrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la Juve per altre due stagioni, potrebbe quindi giocare a Torino fino a giugno 2026.

Danilo potrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale per altre due stagioni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Danilo potrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2026. Il brasiliano si è dimostrato molto importante anche in questo inizio di stagione nella società bianconera non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano.

E' oramai uno dei riferimenti della rosa bianconera, per questo la società avrebbe deciso di prolungare la sua intesa contrattuale per altre due stagioni. Allegri gli ha assegnato la fascia di capitano nel match contro l'Inter e dalla stagione 2023-2024 con i possibili addii di Alex Sandro e Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe diventare il vice capitano. Un ruolo importante per il brasiliano, che è considerato molto anche in nazionale brasiliana.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe acquistare a gennaio un terzino ed un centrale da aggiungere ai giocatori del settore difensivo bianconero. A tal riguardo piacciono Alejandro Grimaldo e Nuno Tavares, oltre a Evan N'Dicka e Alvaro Odriozola. Di questi quest'ultimi due sembrano i preferiti per gennaio, uno fra il giocatore del Benfica e quello dell'Olympique Marsiglia potrebbe arrivare da giugno.