La Juventus, nel mercato di gennaio, non dovrebbe fare acquisti di grande rilievo. La società potrebbe cercare più che altro delle opportunità per rinforzare soprattutto la difesa. Infatti, con il passaggio al 3-5-2, Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un centrale che possa agire come braccetto di sinistra e di un esterno che possa alternarsi con Juan Cuadrado. Per quanto riguarda il difensore centrale, la Juventus starebbe valutando il nome di Jakub Kiwior. Sul difensore polacco, però, ci sarebbe anche il Milan. Ma stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, i rossoneri potrebbero cercare Kiwior solo in estate, mentre la Juventus potrebbe farsi avanti già a gennaio, anche se, al momento, i bianconeri non avrebbero avviato i contatti con lo Spezia.

In ogni caso, il difensore polacco sembra essere uno dei possibili obiettivi della Juventus.

La Juventus pensa al mercato

La Juventus, nei prossimi giorni, dovrebbe ritrovarsi con Massimiliano Allegri per fare un punto della situazione sul mercato di gennaio. Le parti dovrebbero valutare i nomi di alcuni esterni che potrebbero servire per alternarsi con Juan Cuadrado. I profili al vaglio sarebbero quelli di Joakim Maehle e Wilfried Singo ed Emil Holm. Quest'ultimo gioca nello Spezia, esattamente come Jakub Kiwior. Anche il difensore polacco sarebbe nel mirino della Juventus, visto che la Vecchia Signora cercherebbe un difensore capace di agire come braccetto sinistro in una difesa tre. Per quanto riguarda l'esterno, invece, non è da escludere la possibilità che la Juventus decida di anticipare il rientro a Torino di Andrea Cambiaso.

Il terzino classe 2000 avrebbe dalla sua parte anche la possibilità di agire su entrambe le fasce. Il confronto tra la Juventus e Massimiliano Allegri servirà per definire quali potranno essere le strategie di mercato del club bianconero.

Tottenham su McKennie

Nel mercato di gennaio, però, la Juventus potrebbe ricevere qualche offerta per Weston McKennie.

L'americano piacerebbe al Tottenham visto che sarebbe un pallino da sempre di Fabio Paratici. Per questo motivo, l'ex ds juventino lo vorrebbe per rinforzare la squadra di Antonio Conte. La Juventus potrebbe decidere di cedere Weston McKennie, vista la crescita esponenziale fatta da Nicolò Fagioli nelle ultime partite prima della pausa mondiale.

In ogni caso, per convincere i bianconeri il Tottenham dovrà presentare un'offerta di un certo livello. Non resta che attendere di capire se davvero gli Spurs presenteranno un'offerta per Weston McKennie e se la Juventus deciderà di privarsi del centrocampista americano già nella finestra di mercato di gennaio.