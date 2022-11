Queste sono ore molto intense e in casa Juventus dopo le dimissioni di tutto il Cda bianconero, compreso il presidente Agnelli.

Gianluca Ferrero è stato individuato come nuovo presidente, mentre Maurizio Scanavino ricoprirà la carica di dg, mentre Maurizio Arrivabene è dimissionario ma resterà in carica come amministratore delegato in questo periodo di transizione

Della situazione ha parlato anche il numero uno di Exor, John Elkann, tramite una nota ufficiale: "Le dimissioni dei consiglieri di Amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità", ha affermato Elkann, che poi ha anche ringraziato il cugino Andrea Agnelli per il lavoro svolto in questi anni.

Elkann conferma la piena fiducia in Allegri

Elkann ha rivolto un pensiero anche all'ormai ex presidente Agnelli: “Voglio ringraziare mio cugino Andrea per averci dato emozioni straordinarie, che non dimenticheremo mai. In questi 12 anni abbiamo vinto tanto. Il merito è soprattutto suo, oltre che delle donne e degli uomini che, sotto la sua guida, hanno raggiunto obiettivi memorabili”.

Intanto il tecnico Massimiliano Allegri, dopo il ribaltone societario, resta un punto fermo dell'area sportiva della Juventus, come ha sottolineato lo stesso John Elkann. Il tecnico livornese, avrà adesso il compito di isolare la squadra dalle questioni extra campo. Come ha sottolineato John Elkann: "Contiamo su di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere - si legge sulla nota diffusa da Elkann- come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate".

Poi Elkann ha proseguito: “Il nuovo Consiglio che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi. Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente".

Il ringraziamento di Allegri

Poco dopo la nota ufficiale di Elkann sono arrivate anche le parole di Massimiliano Allegri: "È sempre molto positivo sentire la vicinanza degli azionisti e, quindi, ringrazio John Elkann per queste parole", ha detto il tecnico della Juventus tramite una nota ufficiale.

Allegri ha anche parlato del suo rapporto con l'ormai ex presidente: "Ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di amicizia", sottolineando che il suo rapporto fra loro non si interromperà nemmeno in futuro.