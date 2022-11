La Juventus è attesa da un mese di novembre e dicembre molto impegnativo in tema mercato. C'è da lavorare sui contratti in scadenza a giugno oltre a programmare le trattative di mercato per gennaio e giugno. Potrebbero arrivare rinforzi nel settore difensivo come un centrale di difesa e dei terzini, su tutti Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Alvaro Odriozola. I primi due sono in scadenza di contratto a giugno, lo spagnolo invece arrivare in prestito dal Real Madrid fino a giugno. Sempre dalla società spagnola potrebbe arrivare in prestito un altro giocatore che attualmente è considerato una riserva dal tecnico Carlo Ancelotti.

Parliamo di Eden Hazard, che ha un contratto fino a giugno 2024 con la società spagnola e che guadagna circa 10 milioni di euro a stagione. Il belga potrebbe valutare una partenza, sul giocatore ci sarebbero la Juventus ma anche diverse società inglesi come l'Aston Villa e il Newcastle. Il Real Madrid lo lascerebbe partire anche in prestito con il solo pagamento dell'ingaggio. Di certo il mondiale in Qatar ci dirà se il giocatore rappresenta anche un valore aggiunto, Hazard rappresenta per il Belgio un vero e proprio riferimento oltre ad esserne il capitano. In questa stagione il Real Madrid ha giocato fino ad adesso 6 match fra campionato spagnolo e Champions League segnando un gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

Attualmente Ancelotti gli preferisce i vari Rodrygo e Vinicius oltre ad Asensio. Fra l'altro il tecnico di recente ha schierato nel settore avanzato Valverde, che nella sua carriera professionale ha sempre giocato come centrocampista.

Il giocatore Hazard potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Eden Hazard potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio.

La punta belga è una riserva nella società spagnola e potrebbe valutare una nuova esperienza professionale anche in prestito. Il suo contratto scade a giugno 2024 e guadagna circa 10 milioni di euro a stagione. Un suo eventuale prestito gli garantirebbe anche di rivalutare il cartellino del giocatore, considerando il grande investimento effettuato dal Real Madrid per acquistarlo dal Chelsea.

Nel 2019 fu pagato 115 milioni di euro dalla società spagnola. Il mondiale potrebbe rappresentare una possibilità importante per il belga e magari attirare l'interesse di diverse società. Su di lui ci sarebbero la Juventus ma anche Aston Villa e Newcastle, tutte società che non avrebbero problemi a garantirgli l'ingaggio che attualmente guadagnano nella società spagnola.

Il mercato della Juve

Le indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra quelli italiani. Difficile pensare che la Juventus investa sul belga anche per l'abbondanza nel settore avanzato, a meno che dovesse partire qualcuno. Una cessione potrebbe essere quella di Weston McKennie. Per quanto riguarda gli acquisti potrebbe arrivare un centrale come Evan N'Dicka. Si lavora anche al dopo Alex Sandro, piace molto Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.