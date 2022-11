La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. L'eliminazione dalla Champions League ai gironi di qualificazione ne è la dimostrazione, senza contare che attualmente i bianconeri sono a -10 dal primo posto del Napoli in campionato.

La squadra bianconera, oltre ai mancati risultati sul campo, sta anche facendo i conti con i numerosi infortuni muscolari che l'hanno colpita in questi mesi. A tal proposito, sembra che la dirigenza sia piuttosto infastidita nei confronti dello staff medico, tecnico e atletico.

Dunque, nel mirino ci sarebbero i preparatori atletici di Massimiliano Allegri, e soprattutto Simone Folletti, il quale già da qualche anno lavora al fianco dell'allenatore toscano.

Dall'inizio della stagione si contano 15 infortuni muscolari, ai quali di recente si è aggiunto anche quello di Pogba che, nel tentativo di recuperare dall'intervento al menisco, è andato incontro ad un nuovo problema muscolare che, stando alle dichiarazioni dell'agente Pimenta, lo costringerà a saltare i mondiali in Qatar con la nazionale francese.

La società non gradirebbe i copiosi infortuni muscolari

La Juventus, preoccupata per i diversi infortuni muscolari occorsi ai suoi giocatori, avrebbe deciso di monitorare la situazione. Lo staff dei preparatori atletici di Allegri è stato anche criticato sui social non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da diversi sostenitori bianconeri.

In particolare, nel mirino delle critiche è finito Folletti, responsabile della preparazione atletica della prima squadra della Juventus, e da diversi anni ormai uno dei fidati collaboratori di Massimiliano Allegri.

I dubbi riguardano non solo gli infortuni, ma anche la velocità in campo dei calciatori della squadra torinese che, in questa prima fase della stagione, sono risultati palesemente in ritardo rispetto ad altre formazioni quali Napoli, Milan, Paris Saint-Germain e Benfica.

I possibili nomi per il dopo Allegri

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe essere confermato sulla panchina della Juventus fino al prossimo giugno.

Dalla stagione 2023-2024, invece, potrebbe arrivare un nuovo tecnico.

I dirigenti starebbero valutando i nomi di Zidane e Tuchel. Tra i tecnici italiani in lizza per la panchina della Vecchia Signora, invece, ci sarebbero Mancini, Gasperini e Conte. Quest'ultimo, in particolare, non ha ancora prolungato il suo contratto con il Tottenham. Dunque, se la trattativa dovesse saltare, non si esclude che possa esserci un ritorno di Conte alla Juventus.