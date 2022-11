La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui dovrà definire alcune cessioni ma rinforzare anche la difesa soprattutto per quanto riguarda le fasce difensive. Nella prima parte di stagione Allegri ha schierato per gran parte dei match disputati Juan Cuadrado come centrocampista di fascia destra, il colombiano ha bisogno di un'alternativa, di un giocatore che può giocare non solo nel 3-5-2 ma anche come terzino destro nell'eventualità in cui il tecnico si affidi ad una difesa a quattro. Piacciono Karsdorp e Odriozola, entrambi potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Si valuta però l'acquisto anche di un centrale, soprattutto se la Juventus dovesse continuare a giocare con la difesa a tre. Il preferito sarebbe Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe approdare nella società bianconera già a gennaio per circa 10 milioni di euro. Il francese è seguito anche da altre società ma la Juventus potrebbe essere agevolata dall'ottimo rapporto professionale con l'Eintracht Francoforte. Le due società nel recente Calciomercato estivo hanno definito l'arrivo a Torino di Kostic ed il prestito di Pellegrini, trasferitosi nella società tedesca. N'Dicka non è l'unico centrale seguito dalla Juventus per la stagione 2023-2024. Si valutano anche altri giocatori che saranno protagonisti al mondiale in Qatar come Josko Gvardiol, centrale di 20 anni del Lipsia e nazionale croato.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro e piace anche ad altre società.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando diversi nomi per rinforzare la difesa nella stagione 2023-2024. Abbiamo parlato di N'Dicka e di Gvardiol, altri giocatori seguiti dalla società bianconera e che sono impegnati al mondiale in Qatar sono Pavlovic del Salisburgo, centrale serbo in scadenza di contratto a giugno 2027 con la società austriaca e che ha una valutazione minore rispetto a Gvardiol.

Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe approdare nella società bianconera. Altro giocatore che piace alla Juventus è Jakub Kiwior, che ha giocato titolare nel match fra Polonia e Messico. Il centrale dello Spezia si sta confermando anche in questa stagione, nel recente calciomercato estivo la società ligure ha deciso di non accettare un'offerta del West Ham per il giocatore perché convinta che il suo valore di mercato possa incrementare anche grazie ai mondiali.

Attualmente il suo prezzo è di circa 20 milioni di euro.

La Juventus è al lavoro per rinforzare anche la fascia difensiva in previsione della stagione 2023-2024, considerando che giocatori come Cuadrado e Alex Sandro vanno in scadenza di contratto a giugno. A tal riguardo piacciono Odriozola per la fascia destra, e Alejandro Grimaldo per la fascia sinistra. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.