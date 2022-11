Prima della pausa per il mondiale, la Juventus ha potuto contare sui gol di Moise Kean. Il numero 18 juventino ha segnato reti importanti come quella contro il Verona e la doppietta contro la Lazio. Moise Kean è cresciuto molto, negli ultimi mesi, e Massimiliano Allegri ha deciso di dargli fiducia. Adesso vorrà proseguire su questa strada anche alla ripresa del campionato.

Giovanni Kean, fratello del calciatore della Juventus, ha parlato in esclusiva a Tuttosport, svelando un retroscena risalente al 2019: "Non rientrava nei piani di Sarri, così il club aveva dovuto trovare una soluzione".

Dunque, dietro all'addio di Moise Kean alla Juventus nell'estate del 2019 c'è stato Maurizio Sarri. L'attaccante classe 2000, però, è tornato a Torino e si è "vendicato" sportivamente realizzando proprio una doppietta alla Lazio di Sarri. Quei due gol sono stati molto importanti per Kean, come ha spiegato suo fratello Giovanni: "Che goduria vedergli segnare una doppietta alla Lazio proprio sotto gli occhi del tecnico!".

La rinascita di Kean

Prima della pausa del campionato, la Juventus ha avuto diverse defezioni e una delle più importanti è stata quella di Dusan Vlahovic. Senza DV9, Massimiliano Allegri ha deciso di affidarsi a Moise Kean e ha fatto bene visto che è stato ripagato a suon di gol.

La crescita del numero 18 juventino parte, però, da questa estate quando il ragazzo ha deciso di cambiare vita come ha svelato suo fratello Giovanni: "In estate si è presentato in ritiro un Moise diverso". Kean ha perso anche molti chili e si è messo a seguire una dieta sana. Dunque, il numero 18 juventino ha voluto focalizzarsi sulla sua crescita e ci è riuscito visto che ultimamente ha ottenuto i risultati sperati.

La priorità di Kean è quella di restare alla Juventus dopo che è stato messo in discussione, come ha rivelato suo fratello Giovanni: "Non è mai stato sul punto di andarsene e non intende farlo in futuro".

Kean si gode le vacanze

Moise Kean si sta godendo un periodo di vacanza visto che l'Italia non è presente ai Mondiali in Qatar.

Il numero 18 juventino e i suoi compagni della Juventus torneranno alla Continassa a partire dal 6 dicembre. Da lì in avanti i calciatori bianconeri riprenderanno a lavorare e faranno un richiamo di preparazione per essere al top per la gara contro la Cremonese del 4 gennaio. Prima di Natale, la Juventus farà anche alcune amichevoli di prestigio e la prima sarà quella del 17 gennaio contro l'Arsenal. La Juventus volerà a Londra per sfidare i Gunners e il match sarà in programma alle ore 19. Questo test consentirà ai giocatori bianconeri di mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato.