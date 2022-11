Nelle ultime settimane Nicolò Fagioli si è messo in mostra con la maglia della Juventus e si è ritagliato un posto imposto importante nella rosa bianconera. Il numero 44 juventino ha fatto il suo ingresso a Lecce e proprio in quel match ha realizzato un gol splendido che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di portare a casa i tre punti. Questa rete gli è valsa la conferma anche nel match contro l'Inter dove ha trovato il secondo gol consecutivo in Serie A. Adesso Fagioli è un punto fermo della Juventus e suo fratello Alessandro ha svelato un interessante retroscena di mercato: "Per la Juve ha preferito declinare l’interesse dello United e dell'Inter, con cui fece un provino".

La crescita di Fagioli

Nei primi mesi di questa stagione, Nicolò Fagioli ha trovato poco spazio con la Juventus. Ma due settimane fa il numero 44 juventino ha avuto la grande chance di subentrare a Weston McKennie. Fagioli si è giocato bene le sue carte e adesso è diventato un titolare. Della crescita del centrocampista classe 2001 ne ha parlato suo fratello Alessandro: "Il merito di Nicolò è stato quello di non smettere di crederci, è stato bravissimo ad aspettare il suo momento". Fagioli, questa estate, ha voluto fortemente restare alla Juventus nonostante le offerte ricevute da Cremonese e Sampdoria. Il numero 44 juventino, nei suoi anni in bianconero ha avuto modo anche di conoscere grandi campioni e di instaurare con loro un rapporto di stima reciproca.

Infatti, Alessandro Fagioli, fratello di Nicolò, ha svelato il legame che si è creato con Cristiano Ronaldo: "Nicolò si è aggrappato anche alla presenza di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio: avevano un legame splendido", ha dichiarato il fratello di Fagioli che poi ha aggiunto che il portoghese ha sempre visto un grande talento in Nicolò: "CR7 gli ha sempre confessato che vedesse in lui un grande talento".

Inoltre, Cristiano Ronaldo ha sempre spronato Nicolò Fagioli a lavorare intensamente e a non mollare mai".

Fagioli cuore bianconero

Nicolò Fagioli non ha mai nascosto di essere un grande tifoso della Juventus fin da bambino. Tant'è che l'attaccamento ai colori bianconeri ha spinto il centrocampista di declinare offerte importanti ricevute negli anni in cui ha fatto le prime scelte calcistiche.

Infatti, il suo tifo per la Juventus lo ha spinto a dire tanti no come ha rivelato suo fratello Alessandro: "La fede bianconera di Nicolò ha prevalso su tutto". Adesso Fagioli è in nazionale e dopo si potrà godere un po' di riposo visto che la Juventus riprenderà gli allenamenti il 6 dicembre da lì in avanti si inizierà a pensare alla ripresa della Serie A che scatterà il 4 gennaio.