Fra i giovani calciatori di proprietà della Juventus che stanno facendo parlare sulle cronache di Calciomercato nell'ultimo periodo c'è Nicolò Rovella, attualmente in prestito fino a giugno al Monza. In poco tempo il nazionale under 21 si è preso la titolarità del centrocampo diventando un punto riferimento della squadra lombarda, che con l'arrivo di Raffaele Palladino in panchina sembra aver trovato prestazioni importanti oltre a diverse vittorie.

Il classe 2001 è stato di recente visionato nel match contro la Cremonese da parte degli osservatori del Manchester City, ma secondo alcune recenti indiscrezioni il centrocampista sarebbe gradito anche dal Real Madrid, con mister Carlo Ancelotti che ne sarebbe un grande estimatore.

La società bianconera non vorrebbe comunque cederlo, a meno che arrivi un'offerta molto importante.

La Juve vorrebbe 35 milioni di euro per cedere Rovella: il giocatore piacerebbe al Real Madrid

Secondo alcune indiscrezioni di mercato il Real Madrid sarebbe interessato a Nicolò Rovella. Il centrocampista in prestito al Monza ha dimostrato in questa prima parte di stagione di essere un giocatore importante (finora ha totalizzato 10 presenze in campionato) a tal punto da essere stato anche visionato dal Manchester City nel match contro la Cremonese vinto 2-0 dalla squadra brianzola.

Ora sul classe 2001 ex Genoa avrebbe messo gli occhi anche il Real Madrid, con Carlo Ancelotti che sarebbe un suo estimatore.

La Juventus di base non vorrebbe cederlo, a meno che non arrivi un'offerta da 35 milioni di euro.

Il futuro del mercato della Juventus nel reparto di centrocampo

Secondo alcuni rumor di calciomercato la Juventus potrebbe effettuare un investimento importante in estate per il centrocampo, nonostante l'abbondanza nel reparto, con i ritorni di Filippo Ranocchia e Rovella dalla prossima stagione, e con il recupero a gennaio di Paul Pogba.

Anche se il club torinese potrebbe decidere di non procedere al riscatto del cartellino di Leandro Paredes dal Psg, oltre al fatto che non ci sono ancora certezze sul rinnovo di Adrien Rabiot, che va in scadenza contrattuale coi bianconeri appunto a fine giugno 2023.

Piacerebbe in particolare Sergej Milinkovic-Savic, che ha un contratto con la Lazio fino a giugno 2024 e che quindi nell'estate 2023 con un'offerta da circa 60 milioni di euro potrebbe anche lasciare la capitale.