Dopo l'importante vittoria ottenuta contro l'Inter lo scorso turno, la Juventus è chiamata a ripetersi questa sera nel match contro l'Hellas Verona in programma alle ore 18:30. Dopo ci sarà la sfida alla Lazio che farà da apriporta alla pausa invernale imposta dal Mondiale in Qatar, un periodo di tempo che i bianconeri sfrutteranno in ottica mercato sia per gennaio che per giugno: diversi sono infatti i calciatori a scadenza, Alex Sandro e Cuadrado in primis ma anche Di Maria e Rabiot. Il francese potrebbe anche prolungare il contratto, molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio.

Diversi acquisti invece potrebbero essere anticipati a gennaio, su tutti l'arrivo di un centrale di difesa e di due terzini. Piacciono al riguardo Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Alvaro Odriozola, quest'ultimo di scena alla Fiorentina nello scorso campionato.

Un po' inaspettatamente nell'ultimo periodo si sono accese delle sirene di mercato anche su Dusan Vlahovic, condizionato nelle ultime settimane da un problema di pubalgia. Si parla di diverse società interessate, dal Manchester United al Bayern Monaco, fino ad arrivare al Tottenham. A tal riguardo Harry Kane potrebbe non prolungare il contratto con la società londinese con il Bayern che potrebbe essere interessato al suo ingaggio per bocca del suo stesso direttore sportivo Salihamidzic.

In questo scenario il Tottenham di Conte potrebbe pensare proprio a Dusan Vlahovic.

Vlahovic potrebbe approdare al Tottenham in caso di cessione di Kane al Bayern Monaco?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.it il Bayern Monaco potrebbe dunque valutare l'acquisto di una punta di qualità. Piace molto Harry Kane, che non ha ancora prolungato il proprio contratto con il Tottenham.

L'inglese potrebbe valutare una nuova esperienza professionale e potrebbe gradire un eventuale trasferimento nella società tedesca. La cosa aprirebbe un vuoto nell'attacco del Tottenham che potrebbe essere colmato da Dusan Vlahovic, acquistato dalla Juventus nel mercato di gennaio 2022 per circa 75 milioni di euro. La società bianconera potrebbe considerare una sua partenza però solo in caso di un'offerta da almeno 100 milioni di euro.

Rimane ad ogni modo una possibilità poco concreta la sua cessione anche perché la società bianconera considera l'avanti serbo il presente e il futuro del club.

Il mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo è al lavoro per rinforzare anche la difesa. Il preferito come centrale di sinistra sarebbe Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno come Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica che alla lunga potrebbe sostituire Alex Sandro. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino destro, piace Alvaro Odriozola, che potrebbe arrivare dal Real Madrid in prestito gratuito con la società bianconera che pagherebbe solo l'ingaggio da 1,5 milioni di euro fino a giugno.