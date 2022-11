Moise Kean, dopo le tante critiche ricevute, si sta riscattando a suon di gol e di prestazioni convincenti. L'attaccante juventino classe 2000, ha voluto suonare la carica sul proprio account Instagram, scrivendo una frase piena di determinazione.

In casa Juventus nelle scorse ore ha parlato anche Paul Pogba, che ha commentato il suo infortunio ed il momento difficile che sta passando Cristiano Ronaldo.

Juventus, Kean si carica: 'Farò vedere a tutti cosa sono capace di fare'

Moise Kean, come tutta la Juventus, in queste ultime settimane ha intrapreso un percorso di una crescita personale che sul campo si è tradotta in gol e prestazioni convincenti.

Lo "spento" attaccante di qualche settimana fa, ha lasciato il posto a un centravanti cinico e deciso sotto porta. Un cambiamento, che il classe 2000 sembrerebbe aver portato anche nel quotidiano: su Instagram infatti, Kean ha pubblicato una foto con tanto di didascalia che recita: "Farò vedere a tutti di cosa sono capace... ci vediamo presto". Una dichiarazione che lascia trasparire determinazione e che si va a aggiungere alle parole che lo stesso Kean aveva rilasciato ai microfoni di Sky Sport nel post partita con la Lazio: "L’unica cosa è rispondere alle critiche sul campo. All’inizio non era tanto facile per me. Poi i compagni, il mister non hanno mai smesso di credere in me. Mi è servito tantissimo e non lo dimenticherò mai".

Insomma, Kean, da elemento quasi estraneo al gruppo squadra della Juventus, sta lentamente riguadagnando la fiducia del popolo bianconero e di Massimiliano Allegri, circostanza che ha permesso all'agente del calciatore italiano, Rafaela Pimenta, di parlare del futuro del suo assistito, con maggiore convinzione: "Moise ha tenuto duro nei momenti difficili con l’appoggio di chi gli era intorno e sarà protagonista a lungo nella Juventus".

Juventus, Pogba torna a parlare: 'Infortunio? Dio aveva altri piani per me'

Un altro calciatore della Juventus in cerca di riscatto è Paul Pogba. Il centrocampista francese, dopo essere tornato alla Continassa nella scorsa estate ed essersi infortunato al ginocchio destro, non è ancora riuscito ad esordire con la casacca bianconera.

Un congiuntura di cui lo stesso Pogba ha voluto parlare ai microfoni di Tuttosport: "L'infortunio che mi ha impedito di andare al Mondiale e di esordire con la Juventus? Dio aveva altri piani per me".

Pogba ha poi voluto parlare del suo ex compagno Cristiano Ronaldo, finito al centro di diverse polemiche per un'intervista rilasciata la scorsa settimana: "Vedo giocatori professionisti, molti dei quali molto professionali, arrivano in anticipo, fanno tutto il recupero e cose del genere. Ma c'è qualcuno che è stato lì ogni singolo giorno e non si è fermato. Questo è Cristiano. È la sua personalità, è un vincente".