In queste ore la Juventus sta preparando psicologicamente la delicata sfida che questa sera la vedrà opposta all'Inter. Per questo match Massimiliano Allegri ritrova Gleison Bremer e Angel Di Maria: Il primo potrebbe essere titolare mentre il secondo dovrebbe partire dalla panchina.

A disposizione della Juventus ci sarà anche Federico Chiesa. Il numero 7 juventino sta bene e come ha rivelato Massimiliano Allegri in conferenza stampa sarà sicuramente della partita. Chiesa partirà dalla panchina ma sarà pronto dunque per entrare a gara in corso. Per la Juventus avere la possibilità di inserire il suo numero 7 nel corso di una gara come quella contro l'Inter è certamente importante.

Resta infine in dubbio Dusan Vlahovic che non è al meglio, Massimiliano Allegri non ha ancora deciso se convocarlo oppure no.

Difesa carioca

La Juventus ritroverà dunque Gleison Bremer con Massimiliano Allegri che dovrebbe schierarlo subito tra i titolari. Il numero 3 juventino giocherà insieme a Danilo e Alex Sandro. La difesa della Juventus sarà tutta in salsa brasiliana dunque visto che Leonardo Bonucci dovrebbe partire dalla panchina. Se in difesa e in attacco la Juventus ritroverà pedine importanti, non si può dire lo stesso per il centrocampo dove non ci saranno rientri. Per questo motivo, Massimiliano Allegri si affiderà alla stessa linea a cinque vista contro il Paris Saint - Germain. Sulla destra ci sarà Juan Cuadrado, in mezzo spazio a Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre sulla corsia di sinistra sarà confermato Filip Kostic.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, ci sono alcuni dubbi. Dusan Vlahovic non dovrebbe essere in campo dal primo minuto visto che ha ancora un fastidio pubalgico. Il centravanti potrebbe essere in panchina ma non è da escludere nemmeno un suo forfait. L'unico certo del posto in avanti è dunque Arek Milik. Alle sue spalle potrebbe esserci Fabio Miretti, ma attenzione anche ad eventuali sorprese.

Di Maria a disposizione

Per la gara contro l'Inter, Massimiliano Allegri ritroverà anche Angel Di Maria. Il numero 22 juventino è a disposizione ma resta da capire se sarà titolare contro l'Inter oppure se partirà dalla panchina. Al momento sembra che El Fideo non sarà nell'undici iniziale. A disposizione della Juventus, inoltre, ci sarà anche come accennato Federico Chiesa.

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha spiegato che si sarebbe preso ancora un po' di tempo per valutare se affidarsi fin da subito a Di Maria, di certo la possibilità di inserire lui e Chiesa potrebbe rivelarsi decisiva specie a gara in corsa.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.